El Gobernador, Osvaldo Jaldo anunció que se autorizó el anticipo financiero de $800.000.000 para la realización de la obra de la cárcel en Benjamín Paz. Fue luego de la reunión en Buenos Aires que mantuvo con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

“Estamos recibiendo el anticipo para la construcción de una cárcel nueva en Tucumán. Muchos distritos argentinos tenemos hoy dificultades carcelarias, como es de conocimiento público. Es decir que no hay donde albergar a quienes son detenidos por el Poder Judicial. Con este anticipo adjudicamos y podemos empezar a construir una cárcel”, contó el gobernador.

“Este Gobierno está practicando un verdadero federalismo con las obras que están llegando al norte como hace tiempo no llegaban. Como gente del interior valoramos mucho, porque con el presupuesto de la provincia que si bien es equilibrado, nosotros tenemos superávit, no estamos endeudados, sin embargo a estas obras de características importantes no las podríamos hacer sin la ayuda del Gobierno nacional”, aseveró Jaldo.