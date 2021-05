Con mucho esfuerzo, entrenamientos y perseverancia, Nahuel Duarte se dedica a hacer lo que tanto le apasiona: jugar al fútbol.

Lo hace desde muy chico, cuando papá Rubén lo llevaba a las escuelitas donde él era el entrenador. Su primer club fue Tucumán Central, de Villa Alem, donde vive el marcador central con su gran familia, compuesta por sus padres, hermanos y sobrinos.

“Me motivó el solo hecho de que toda mi familia es muy futbolera y de ahí nace todo. En mi casa se respira fútbol. Mi familia significa todo en mi vida. Son los que estuvieron siempre, son mi gran sostén y gracias a Dios tengo una numerosa. Me aconsejan siempre a ser humilde y buena persona. Creo que es la base de todo”, relata el defensor.

Nahuel Duarte, el juvenil que pide pista en la primera de Atlético Tucumán. Prensa: CAT Oficial.

Nahuel tiene 20 años y llegó al “Decano” hace tres meses. Anteriormente estuvo siete años en Belgrano de Córdoba, volvió a Tucumán, se probó en Atlético y quedó.

“Gracias a Dios me llevo bien con absolutamente todos mis compañeros. Por ahí comparto más tiempo con Gonzalo Soria, Enzo Sánchez y Nico Sigal, de reserva. No quería seguir en Córdoba, conseguí que me puedan ver en Atlético y me fue bien”, agregó.

Nahuel, que integra el equipo de Sub 20 que dirige Antonio Apud, en la Liga Tucumana de Fútbol, jugó en el clásico ante San Martín el pasado 3 de mayo y marcó un tanto para darle el triunfo por 2 a 1 al “Decano”.

“Ese gol lo grité, obvio”, expresó el defensor que mide 1,93.

Unos días después, en la lista de 22 futbolistas convocados para enfrentar a Defensa y Justicia, en la última fecha de la Copa de la Liga, apareció el nombre de Nahuel por primera vez.

Es que a raíz de las lesiones, en ese momento, de Mauro Osores y Camilo albornoz, el nacido en Villa Alem fue citado por Omar De Felippe para integrar la nómina.

“El enterarme fue una emoción enorme, se te pasan muchas cosas por la cabeza, es un momento en el que te pones a pensar y a mirar todo lo que uno pasó y te sentís orgulloso de haber logrado ese pequeño gran paso para llegar a lo que uno siempre sueña. Con Omar (De Felippe) hablé un día antes del partido y me dijo que si me tocaba entrar que lo haga con tranquilidad seriedad y responsabilidad, me transmitió mucha confianza en ese diálogo y le estoy muy agradecido”, dijo el juvenil que también se reunió con el presidente Mario Leito.

Nahuel Duarte, el juvenil que pide pista en la primera de Atlético Tucumán. Prensa: CAT Oficial.

“Él también se encargó de darnos esa cuota de confianza. A mi en el caso si me tocaba entrar y a Nico Romero que iba a ser titular por primera vez”, añadió.

El defensor tiene sus propios propósitos como jugador y está convencido a dónde quiere llegar en la vida, mientras realiza todas las rutinas que los preparadores físicos le envían para no perder el ritmo.

“Por el momento tengo la cabeza solo en el fútbol, pero uno siempre está abierto a otras cosas en la vida. Tengo una deuda conmigo mismo de poder terminar el secundario y lo haré antes de fin de año para empezar una carrera. Mi gran sueño es debutar y afirmarme en primera, poder vivir del fútbol y ayudar a mi familia”, concluyó.