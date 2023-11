“Luchamos para que la Escuela de Enfermería sea una Facultad”

Corría el año 1952, y desde la Universidad Nacional de Tucumán se consideró la necesidad de formar enfermeros y enfermeras, debido a la gran demanda que esta profesión tenía no solo para nuestra provincia, si no para el NOA todo. Por ello estableció en ese año la Escuela Universitaria de Enfermería (EUE), dependiente de la UNT. Durante la entrevista con Primer Plano (Canal 10 Tucumán), Fátima Sevilla, licenciada en enfermería, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán y José Alderete, estudiante de enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de la UNT, representante estudiantil, hablan sobre la necesidad de recategorizar a la Escuela:

--Hace más de un año presentamos un proyecto para que nuestra escuela se transforme en facultad. Ya que hace ya 70 años que tienen nuestra disciplina dentro de la Universidad y nos hace falta autonomía para poder mejorar nuestra formación, jerarquizar nuestra disciplina. Está presentado en Rectorado, en Consejo Superior. Las comisiones deben tratarlo, ver la factibilidad, pero hasta ahora no pasa nada. Y la verdad que la situación de la escuela es como siempre con la escasez de recursos. Nos falta la estructura edilicia, nos faltan los docentes...”

--Ustedes están luchando para que la escuela sea facultad

--Exactamente. Estamos impulsando y sosteniendo un proyecto para que la escuela de enfermería se transforme en facultad y, al mismo tiempo, también la valorización de la educación pública, dado la ciencia que nosotros representamos, que es una ciencia que fue crucial y hoy día es un recurso crítico que se necesita con urgencia. Y, asimismo, reivindicar la democracia que no tenemos dentro de la Facultad de Medicina. Como estudiantes ya llevamos casi dos años bregando por mejores condiciones educativas, mejor presupuesto, y tomando las riendas de lo que sería la formación académica con más amplitud hacia nuestros compañeros.

--¿Cuántos estudiantes están conformando este comité estudiantil? ¿Cómo están trabajando?

--Nosotros somos el comité estudiantil. Somos una agrupación nueva, sin alineación política de ningún partido. Lo que nosotros hoy conformamos, la comisión directiva, somos alrededor de 50 estudiantes. Pero hay que razonar algo. El comité nació desde los estudiantes. Somos una agrupación conformada por una asamblea estudiantil, a diferencia de todas las agrupaciones de la UNT. Entonces, somos una idea, somos un proyecto, somos la voz de 7000 estudiantes. Y estamos para su defensa y su protección.

--Con respecto a esta lucha que llevan, ¿Cree que el nivel académico va a cambiar, de ser escuela, al pasar a ser una facultad?

--Sí, por supuesto que va a cambiar. Porque desgraciadamente nosotros tenemos una dependencia de la Facultad de Medicina. Entonces, de los recursos que llegan, tienen prioridad la carrera de médicos. Entonces, la carrera de enfermería está atrasada, sin que se renueven sus recursos. 73 años tiene ya la escuela, y no se puso ni un ladrillo. Desde que éramos 20, 30 estudiantes hasta ahora que son 7000, la estructura no ha cambiado. Obviamente que no vamos a decir que toda la cuestión es de la última gestión del decanato. No. Es un modelo de gestión médico hegemónico. Eso es lo que nos perjudica. Es más, nosotros en este momento no tenemos representación en el consejo directivo, que es otro órgano de gobierno de la facultad, porque nosotros somos apenas 100 docentes contra casi 1000 de la facultad. Entonces, por más que nos presentemos a elecciones, no vamos a llegar. Entonces, estamos sin representación. La que tenemos como directora fue designada por el decano, que, si bien es su facultad designarla, también es cierto que con los tiempos que tenemos deberíamos haber progresado a que nosotros mismos podamos elegir nuestras autoridades. Esa fue una promesa que hasta ahora no se cumple. Es más, creo que estamos en peores condiciones porque no tenemos ninguna representación.

--¿Hay muchas demandas en el ingreso a la escuela de enfermería?

-- Hoy estamos alrededor de 2000 estudiantes que se están presentando al ingreso. Y tomemos en consideración que la situación actual económica del país va a hacer que los jóvenes se aboquen a carreras estratégicas y con salida laboral casi garantizada, tal como es enfermería. Entonces, también eso le exigimos al rectorado y le exigimos a la UNT, de que tome celeridad en esta carrera que es prioritaria. Fue prioritaria durante la pandemia. Entonces, si va a haber más exigencia de parte de los estudiantes, en más cupo, que se mejore nuestro presupuesto.