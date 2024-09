La zafra se prolongará hasta octubre para optimizar la cosecha

La zafra en Tucumán se extenderá hasta fines de octubre, según anunció el ministro de Economía, Daniel Abad, después de reunirse con industriales azucareros locales. El objetivo es cosechar toda la caña en pie, cumpliendo con los planes establecidos al inicio de la zafra.

Esta reunión en la Casa de Gobierno forma parte de las estrategias planificadas para la zafra 2024, donde Abad y el secretario de Producción, Eduardo Castro, buscan garantizar el cumplimiento de las pautas acordadas con los industriales cañeros. La continuidad de estas reuniones permitirá evaluar el progreso y hacer ajustes necesarios para asegurar el éxito de la zafra.

Participaron de la reunión, además, el vicepresidente del directorio del IPAAT, Bernabé Alzabé; el gerente, Jorge Etchandy; el responsable del área técnica, Jorge Soria y la responsable de área de Informática, Claudia Valoy.

Los representantes de ingenios que estuvieron presentes: por Bella Vista, Miguel Pappalardo; por Concepción/Marapa, Emilio Luque y Alejandro Poviña; por Famaillá, Fernando Corzo; por La Florida/ Cruz Alta/ Aguilares, Jorge Rocchia Ferro; por La Providencia, Marcelo Maranzana; por Leales, Juan José Budeguer; por Ñuñorco, Marcelo Casadey; por Santa Bárbara, Rodrigo Salazar Romero y Bernardo Espíndola; por Santa Rosa, José María Estofán y Rodolfo Sánchez.

El ministro de Economía destacó que “Es una continuidad de la reunión que tuvimos en su momento con todos los industriales. Ahora lo que hemos hecho es ver el avance de la zafra. Se han llegado a algunas conclusiones. La idea es que no quede caña en pie, todo depende del clima, pero que se coseche toda la caña que está en los surcos”.

El funcionario detalló que se supervisó la entrega del bioetanol a las petroleras y el cumplimiento de las exportaciones de crudo, y declaró que se están cumpliendo con los objetivos establecidos: “nos vamos a ver dentro de 15 o 20 días para seguir evaluando, porque el clima juega un factor importante en la continuidad de la zafra pero creemos que vamos a llegar bien”.

El ministro afirmó que los industriales están satisfechos con las medidas tomadas, ya que se conformó una mesa de diálogo abierta a las propuestas: “si bien están dentro del mismo sector, a veces tienen realidades distintas desde el punto de vista empresario. Tratamos de poner nuestro granito de arena para que la zafra concluya de la mejor manera posible. Se preveía una cosa, después las heladas jugaron un papel importante. Vamos a ver ahora si hay lluvia o no, cómo juega el calor, pero creemos que la zafra se va a extender hasta poco más del 30 de octubre si es que el clima nos acompaña”.

Asimismo, Budeguer explicó que durante el encuentro se expusieron las condiciones de los cañaverales: “Nos tocó un año bastante duro por el frío que hizo daño hizo en el cañaveral”.

“Hay que seguir trabajando sobre esto, para ver que en Tucumán este año no quede caña en pie. Lamentablemente, por el esquema de las heladas, no puede quedar caña en pie. Es decir que si es que no se llega a cosechar, hay que cortar lo mismo para que venga el brote nuevo”, aseveró.

Budeguer destacó que el ministro pidió “que seamos coherentes en cuanto a la administración del azúcar para que no se nos caigan los precios y de esa forma, digamos, la actividad tenga rentabilidad”.

A su turno, Etchandy, definió a la reunión como “muy positiva”, subrayó: “el Gobierno viene trabajando de manera certera y mancomunada con los industriales desde el principio de zafra”.

El funcionario recalcó que “se habían establecido ciertos objetivos”, los cuales posibilitan “poder alcanzar las exportaciones de 450 mil toneladas para arriba, cumplir con los cupos de bioetanol y sobre todo, lograr cosechar toda la materia prima disponible”.

Es importante destacar que Tucumán es una de las provincias que ya han adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que puede beneficiar a la industria azucarera local. El RIGI ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a US$ 200 millones, lo que puede impulsar el crecimiento económico en la región.