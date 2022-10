La Universidad Nacional de Tucumán nombró Visitante Ilustre al Dr. Julio María Sanguinetti

En la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior, la Vicerrectora, Dra. Mercedes Leal distinguió al Dr. Julio María Sanguinetti, en su condición de expresidente de Uruguay, como Visitante Ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán.

Concurrió acompañado por dirigentes de la Fundación Federalismo y Libertad impulsora de su visita a Tucumán.

También estuvieron presentes el Secretario General, Lic. José Hugo Saab; el secretario de Gestión y Relaciones Institucionales, Prof. Santiago Rex Bliss; el secretario de Comunicación Institucional, Ing. Arturo Sassi; el secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Horacio Madkur; el secretario de Bienestar Universitario, Ing. Gustavo Vitulli, y decanos y vicedecanos de facultades de la UNT.

El ex mandatario recibió una carpeta institucional donde consta su designación. Acto seguido labró un pensamiento en el Libro de Oro de nuestra Universidad.

“Ha sido una muy grata circunstancia recibir la distinción que me otorgó la Universidad Nacional de Tucumán, tan cargada de historia al igual que esta ciudad. Para nosotros es una gran alegría y una gran emoción. Porque Tucumán y esta Casa de Altos Estudios tienen una gran historia. Y es que todos nos sentimos parte de este gran desafío que es seguir construyendo esta democracia, de seguir defendiendo libertades en donde, en medio de un cambio de civilización que se venía proyectando, tienen que experimentar dos fenómenos mundiales anacrónicos como son una pandemia, o sea una peste, y una guerra europea. Eran cosas impensables que han puesto en tensión las economías y la sociedad. De modo que este es un desafío que estamos viviendo todos los países democráticos, con sociedades sin cambios, el desasosiego que se va produciendo, transformaciones políticas que estamos viviendo en América Latina, que son, justamente, el desafío político de no solo las instituciones políticas, sino también de las sociedades, de las universidades, de las direcciones sindicales, de entender que el mundo en cambio tiene que encausarse de un modo en que las irrupciones no nos lleven a enfrentamientos”, dijo Sanguinetti ante la prensa.

Luego transmitió su visión sobre el reciente resultado electoral en Brasil y el presente en la política mundial, como el triunfo de partidos de derecha en la elección en Italia, o la irrupción en Argentina de políticos referenciados en esos sectores políticos. Y el rol que cumplen los Parlamentos.

“Los políticos deben entender y estar comprometidos con el respeto por el Estado Democrático. El arte de la política indica que aquel que se siente o crea que es un político democrático defienda sus ideas con pasión, pero también debe cultivar el respeto por la opinión ajena. Me parece que esto es básico. En la política debe imponerse el debate y el consenso”, concluyó.