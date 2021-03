El gobernador de la provincia, Juan Manzur, anunció este miércoles “su compromiso para iniciar gestiones a fin de ampliar la Policlínica de Lomas de Tafí” y transformarla en un hospital. La iniciativa tiene por objetivo aumentar la capacidad de respuesta sanitaria en la zona

Manzur siguió diciendo que “el intendente Javier Noguera siempre me plantea la necesidad de hacer un hospital en la zona y hoy, delante del pueblo, me comprometí como gobernador a que él termine el proyecto, porque está la decisión política para construirlo y vamos a conseguir la plata para concretar”, además hizo referencia al hospital modular de Lomas de Tafí para la atención de pacientes con COVID- 19: “La hicimos porque la pandemia es una de las cosas que más me preocupa. Hay que entender la gravedad de lo que estamos viviendo”.

Noguera, en tanto, agradeció la decisión del gobernador y destacó que “por primera vez los taficeños vamos a tener un hospital público de jerarquía como nos merecemos”, afirmó.