La venta del jugador Matías Kranevitter, las agresiones al dirigente de AFA, Guillermo Raed, las relaciones con la Asociación del Futbol Argentino y la situación económica del club, fueron analizadas por el ex presidente de San Martín, ingeniero Oscar Mirkin. Consultado si se presentará en las próximas elecciones en la entidad, donde se prorrogaron los mandatos por la pandemia del coronavirus, respondió: hoy decir que uno va a ser candidato seria irresponsable porque no contamos con la información adecuada para tomar decisiones. Los tramos más importantes del dialogo con el ex dirigente “Santo” son los siguientes:

-Cómo ve el episodio con casa de Raed?

-Me parece que cada uno debe conocer cuales son las responsabilidades. En este momento me solidarizo totalmente con el doctor Raed. Es un funcionario de AFA Pero mas allá de de eso, esto excedió el marco institucional. Una vez más el Club San Martín se excedió del marco institucional y actuó en lo que tiene que ver con la vida privada de las personas, de las cuales, no debemos, ni tenemos que opinar. Lo que se hizo con Raed, tiene que ver con la vida privada de las personas. Ir a manifestar en la puerta de su casa, pintar las paredes, tirar bombas de estruendo y hacer manifestaciones en lo personal: No se corresponde, ni con él, ni con ningún dirigente de ninguna institución, de ningún ámbito deportivo de ninguna naturaleza. De modo tal, que repudio totalmente esto. Creo, además, no ha sido casual. Creo que esto a estado organizado por alguien, porque ir a manifestar en el entretiempo de un partido, donde todos los hinchas, al menos yo estaba en mi casa viéndolo por televisión. ¿Ir a manifestar, dejar de ver el partido?. Tan buenos hinchas somos que vamos a manifestar en contra de alguien, no importa en este caso quien. Justo en el entretiempo, en 15 minutos se fue la manifestación Esto es obvio, es evidente, que fue hecho con alguna inteligencia de organización, que reitero, excede. Y me avergüenza de San Martín que este participando de este tipo de cosas.

- ¿Cómo se puede resolver la situación con AFA?

- La situación con AFA y con el Club San Martín, se resuelve desde el punto de vista normativo y respetando las decisiones que se toman con los cuerpos deliberativos y ejecutivos. La AFA tomó una determinación, puede oponerse o no. Creo que no se llegó a agotar las instancias administrativas y se fue a una demanda al TAS, que todos ya sabemos como terminó. La AFA actuó en función de sus decisiones y de lo que los representantes que intervienen en el consejo, y en los distintos consejos recomendaron y votaron. Fueron 31 a favor de las decisiones de AFA y un voto a favor de San Martín . Yo no voy a evaluar en este momento, los resultados están a la vista y, aunque a mi, en lo personal, no me representa este presidente es el presidente elegido por todos. Fue elegido democráticamente en una elección mas allá de las observaciones que nosotros podemos tener y es la persona que representa a las instituciones. Así que él no puede hablar a titulo personal. Así que cuando él habla, habla en nombre propio de la institución. Y bueno, así nos esta yendo. Porque se está tornando una cuestión de pelea personal entre el señor presidente y los señores de AFA, sin dar nombres.

- ¿Cuál es la situación económica del club?

- El presidente hoy manifiesta que, o manifestó hace un tiempo atrás, que el club estaba en un déficit en el orden de los 20 o 25 millones de pesos. Y no dijo nada ni de la venta del jugador (Matías) Kranevitter, participación de la venta de Kranvitter (exRiver Plate); ni de la venta de (Lucas)Acevedo(que fue calificada la venta del siglo en la Ciudadela); no dice nada de las recaudaciones; no dice nada de los sponsors.