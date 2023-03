Juntos por el Cambio: la grieta que no pudo superar ni Rodríguez Larreta

Podemos decir que hoy Juntos por el Cambio representa a la desesperación, la incertidumbre y el asombro y que nadie entiende nada.

En la novela electoral se escribió un nuevo capítulo de suspenso titulado “Frente Electoral Juntos para Cambiar Tucumán” y en torno a ella se tejieron una y mil versiones del origen político de los dirigentes que conformarían el frente. En esta nueva propuesta política no esta presente el Partido de la Justicia Social, que pertenece al actual intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

Esto, viene a ahondar más las crisis, por lo que se indica que puede haber otro candidato más a gobernador. Hasta ahora esta inscripto Roberto Sánchez en el frente que presentó la Unión Cívica Radical. Alfaro anunció su candidatura a gobernador, pero no lo hizo en la Junta Electoral. Si se presenta como candidato a gobernador implicaría la fractura de Juntos por el cambio en Tucumán.

Pensaron que desde Buenos Aires se podía alinear a los jugadores. Intervinieron: el precandidato presidencial Horario Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y otros dirigentes menores, sin embargo, nadie logró doblegar al radical para que decline su candidatura a favor de Alfaro. Se encontraron con un Roberto Sánchez, que viene de los radicales conocidos como “los gallegos paperos de la zona de Alto Verde”, cerca de la ciudad de Concepción. El dirigente del sur, sostiene: “Yo gané en votos en las últimas elecciones a Alfaro; las encuestas me dicen que soy el mejor posicionado, ¿Por qué Alfaro no cumple con la palabra y acepta que tengo que ser el candidato de Juntos por el Cambio? Eso es lo que se acordó en la mesa nacional”.

No le gusta hablar mucho, se maneja con gestos, con miradas, rechaza el show mediático, desde el alfarismo lo apodaron “el mudo”.

El intendente capitalino hizo una presentación con características estelares y en todo momento habló como el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Para entender este juego es interesante mostrar quienes son los que están cerca de cada uno de estas figuras de la oposición. Cerca del candidato Sánchez, se menciona a la ex senadora Silvia Elías de Pérez, al intendente de Yerba Buena Mariano Campero, al ex senador José Cano y al ex legislador Ariel García.

Alfaro tiene en sus huestes a dos figuras intelectuales que no están en la superficie, pero dicen que sus consejos tienen incidencia. Estuvieron en la primera fila de invitados en la presentación de Alfaro en el Parque 9 de Julio el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Alfredo Dato y el doctor José Roberto Toledo, los dos tienen historia en el peronismo y casi se iniciaron juntos en la las lides electorales. Ambos, comenzaron su carrera política con Ramón “Palito” Ortega (1991-1995), luego, Dato fue miembro de la Corte Suprema renunciando al cargo para ser diputado nacional. En la Cámara de Diputados fue compañero del intendente capitalino desde el año 2007 al 2011 culminando su carrera política como apoderado de José Alperovich. Por otro lado, Toledo también fue funcionario del cantante gobernador, pero su divorcio con el peronismo local, se hace evidente cuando lo señalan como el autor intelectual de la presentación y el fallo que volteó las elecciones del 2015, anulando la elección de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. La Corte Suprema de la Nación revocó esa decisión y ratificó el triunfo del binomio peronista.