Julio Bárbaro analizó los fuertes dichos de la vicepresidenta contra Firmenich

En el marco de las declaraciones de la vicepresidenta, el político y analista, ex Miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, repasó los dichos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, respecto al exguerrillero y economista argentino Mario Firmenich.

En diálogo con un programa televisivo local, el especialista repasó una oscura etapa del país, y subrayó que la Argentina busca la pacificación, que sólo se logrará con una justicia equilibrada, tanto para militares como para los miembros de la guerrilla involucrados en hechos de violencia. Consultado sobre el tema, así respondía Bárbaro:

-Victoria Villaruel hace una semana salió contra Firmenich y diciendo “lo voy a meter preso”. Después salió contra Eduardo Anguita, diciendo que es un terrorista que fue condenado, que recibió más de 208 mil dólares... ¿Cuál es su visión?

- “Primero, mi visión es: Firmenich es de lo peor que tiene la Argentina. Un ser oscuro, nefasto, que ha hecho mucho daño porque ejerció la violencia en democracia y eso es traición a la Patria. Con Eduardo Anguita creo que la situación es distinta. Es un hombre que se quedó en la Argentina, que tuvo cárcel, que escribió un libro realmente importante, de varios tomos. Su tránsito por la guerrilla existió, pero su situación fue, con la cárcel. después ese resarcimiento económico que hizo el kirchnerismo, en la mayoría de los casos fue exagerado”.

- Le doy el caso de Tucumán, hay varios hechos: el caso de José María Paz, el caso de un avión de del de la Fuerza Aérea con gendarmes, el caso de un helicóptero con jefes militares en la zona de los Valles. Hay varios casos en Tucumán incluso vinculado con tucumanos, que aún viven.

- “Yo estoy de acuerdo con usted creo que la guerrilla con los derechos humano terminó siendo reivindicada y ese fue un error atroz del kirchnerismo. Esto no quiere decir que uno reivindique la represión ni remotamente en la semana pasada la nación sacó una nota sobre mi secuestro en manos de un señor como Aníbal Gordo. La represión fue brutal, pero la guerrilla no es una historia digna de respeto y nosotros no tenemos un Pepe Mujica, alguien que haya asumido una autocrítica lo suficientemente sólida como para volver a ser votado por una sociedad”.

- Esa famosa teoría de los dos demonios, ¿Cómo la explica usted?

- “Siempre digo: que no haya dos demonios no implica que haya un demonio y un santo. Quienes dieron el Golpe de Estado fueron asesinos, está fuera de discusión. Pero los que estaban del otro lado desde la guerrilla no tenían una actitud meritoria. Hay que dividir la confrontación con la dictadura, de su ejercicio en democracia”.

- “¿Usted cree que Victoria Villarruel va a obtener apoyo, porque hay que sacar una ley, para avanzar en estos juicios contra aquellos que atentaron? Caso concretamente le hablo de Firmenich o de Anguita por ejemplo

- “Hace muchos años muchos le presenté un libro a Victoria Villarroel y hay una cosa que ella plantea que es válida: que las víctimas son la de la dictadura, pero también la de la guerrilla. Y las víctimas están en pie de igualdad. Solo habrá paz en la Argentina cuando respetemos a la totalidad de las víctimas. Y no solo a las de del gobierno militar, a la de la dictadura. Creo que la guerrilla, por ejemplo el caso (José Ignacio) Rucci fue atroz y eso lo tienen que se tienen que hacer cargo lo tienen que pagar”.

- Usted sabe que Tucumán fue un poco el centro de toda esta de la acción de los guerrilleros.

- “Conocí a Santucho, no porque tuviera coincidencia con él sino porque yo me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew, que esa es la primera atrocidad que se comete la Argentina. Luego, cuando salimos diputados nos mandan a cuatro a Trelew a dialogar con los presos, en ese interregno que hay entre el 11 de marzo y el 25 de mayo. O sea, entre que nos eligen y asumimos”.

- Históricamente la Argentina está en condiciones de someterse a este a este proceso

- “No, no está en condiciones y no tiene consenso para lograr eso a Villarruel. Pero el mero hecho de plantearlo ya nos reubica en una situación distinta a la que dejaban los kirchneristas, que parecía que había una reivindicación de la guerrilla. Por ejemplo, una obligación de decir 30,000. Yo digo 10.000 no digo 30.000. me parece que el kirchnerismo había construido una secta con la con los términos de la violencia. Una reivindicación del guerrillero por encima del obrero. Y eso fue un atrocidad desde el punto de vista político e intelectual p

- Usted cree que en este contexto entonces no va a tener consenso, que ella va a seguir instalando el tema.

- “Yo creo que el tema de la Argentina es la búsqueda de la pacificación. España hace el pacto de la Moncloa sobre un millón de muertos. No había que discutir el número 10000 o 3000. Eran en serio un millón de muertos, y logran un acuerdo. Nosotros necesitamos una pacificación y no una ridícula espera de un rebote económico, que los entendidos sabemos que nunca se va dar.