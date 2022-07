El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, Jorge Berretta, en una entrevista con Radio Rivadavia, habló sobre la situación del transporte público de pasajeros en la provincia, el anuncio por parte de UTA de un posible paro de colectivos para el próximo partes y la importancia de las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo para mantener estable, en el marco de la crisis, la prestación del servicio.

“En la provincia venimos demostrando la voluntad de prestar servicio con el acompañamiento del ejecutivo provincial encabezado por el señor gobernador el contador Jaldo, con la impronta que le pone a las gestiones en Buenos Aires, pero no somos ajenos a la crisis de todo el interior del país. Desde hace tantos años esta forma discrecional en la que se distribuyen los subsidios, centralizadas en el AMBA que perjudica directamente a toda la sociedad”, comenzó diciendo Berretta.

Luego agregó que, “necesitamos que se le de fuerza de ley a un proyecto que fue firmado de forma unánime por la comisión de transporte de Diputados que extiende la partida presupuestaria a 59 mil quinientos millones para todo el interior, que nos daría la sustentabilidad hasta fin de año. Esto es indispensable para luego poder rediscutir una ley para el año que viene. Si nos aprueban podríamos resistir hasta fin de año en caso de que le den fuerza de ley porque sino es imposible”.

“Es inevitable que si no sale esta ley por el propio peso económico, por más esfuerzo que haga la provincia y que hagamos nosotros los empresarios como lo venimos haciendo, va a haber que restringir horarios, servicios, lamentablemente va a quedar personal de la actividad fuera del servicio por el propio peso de la economía y que no reconozcan al interior como parte de la Argentina en la distribución de los subsidios. Nosotros no estamos luchando por rentabilidad en el transporte público, nosotros estamos luchando por poder mantener las Pymes, prestar este servicio y esforzarnos por mejorarlo, no estamos peleando por rentabilidad. Estamos peleando por mantener el servicio por todas las fuentes de trabajo, esta es nuestra realidad”, sentenció.

Sobre el paro de colectivos anunciado por UTA para el próximo martes, dijo que, “yo no creo que sea prudente, en estos momentos tan complicados, si bien no hay plata que alcance, tienen salarios importantes y lógicamente con esta inflación hay que rediscutirlo pero para rediscutirlo en el interior hay que tener ingresos”.

Y añadió, “Tenemos el problema de que hablamos de federalismo y primero se tratan los aumentos salariales y las compensaciones en el AMBA para luego transferir al interior por presión, por imposición y sin los recursos que se generan por la gestión del secretario general de UTA en Buenos Aires y por los trato que se le da al AMBA y no se le da al interior, siempre esto perjudica a toda la actividad. Federalismo en estos momentos en el sector del transporte es cero”.

Consultado sobre la complicada situación actual en el país, Berretta enfatizó que le “genera incertidumbre, angustia, en el día a día no se puede proyectar una semana, creo que no encontramos el rumbo. Este gobierno lamentablemente no encuentra el rumbo, la política interna también perjudica a la economía porque si bien hay una crisis mundial, acá no son capaces los partidos políticos, los que conducen de agarrar diez normas económicas, sociales, de educación, de seguridad y trazar los objetivos macro y vamos a respetarlo este quien este y cada uno tiene sus matices, bueno no lo podemos hacer, entonces así siempre vamos a estar a la deriva”.

Pese a ese escenario, manifestó: “Quiero resaltar que a Tucumán la veo pujante con todo lo que le afecta esta crisis nacional y social, se van a generar obras, entiendo que están los salarios al día, la producción de caña, del limón, no se ha parado, que ya es un logro importante en la provincia. La saco del cuadro nacional a Tucumán en este aspecto exclusivamente en que la producción no se paró”.

“Nosotros estamos muy contentos dentro de todo este cuadro de crisis, con la impronta que le pone el gobernador Jaldo cada vez que va a Buenos Aires en defensa de todos los ciudadanos y cada vez que en esta mesa de trabajo que realizamos buscando un objetivo”, dijo sobre el gobernador y al ser consultado sobre el vínculo con el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mazur, sostuvo que, “vamos a conversar con los dos y entiendo que ambos tienen el objetivo de sacar la provincia adelante”.