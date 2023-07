Jaldo y Acevedo recibieron certificados electorales junto a legisladores e intendentes

En el Teatro Mercedes Sosa, el gobernador Juan Manzur participó del acto de entrega de certificados a los funcionarios electos, encabezado por la Junta Electoral. El gobernador electo, Osvaldo Jaldo, su vice Miguel Acevedo, los intendentes y legisladores electos de Tucumán fueron reconocidos en la proclamación oficial de los resultados de las elecciones del pasado 11 de junio.

El acto fue presidido por las autoridades de la Junta Electoral, Daniel Leiva, Washington Navarro Dávila y Edmundo Jiménez. Jaldo agradeció el trabajo de la Junta y felicitó a todos los proclamados, resaltando la importancia de la participación ciudadana en las elecciones como pilar de la democracia.

“Tucumán fue una de las provincias donde la gente fue a votar de forma masiva. Es una manera concreta de sostener el sistema democrático. Por parte de nuestro espacio, logramos lo que nos propusimos. Siempre estaremos acompañando con nuestra gestión de gobierno. Felicito a los 49 legisladores porque serán quienes lleven adelante las leyes de la provincia”, destacó Jaldo.

Durante el acto, también se hizo mención especial a la nueva intendenta electa de San Miguel de Tucumán, destacando su dedicación y trabajo. Jaldo expresó su deseo de que “el gobierno nacional sea del mismo color político” y adelantó que “están trabajando en la conformación del nuevo gabinete, con el objetivo de dar continuidad y corregir lo que falte por hacer”.

Por su parte, el vicegobernador electo, Miguel Acevedo, compartió su alegría y significación por las elecciones, y destacó que aún tiene tareas pendientes como ministro antes de abocarse plenamente a su nuevo rol al frente de la Legislatura: “De acá en más yo voy a seguir con la tarea de ministro. Todavía me quedan algunos temas por resolver, por cuidar, esto me demandará un par de meses más y ahí sí me abocaré de lleno a la nueva tarea y funciones encomendadas por el pueblo tucumano”.