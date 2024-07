Jaldo reiteró su intención de reformar la Constitución provincial

“Tenemos una Constitución diezmada, yo diría renga que le faltan capítulos que deberían tener. No soy constitucionalista (pero) tenemos sistemas electorales, como los acoples tienen rango constitucional. Aquellos que dicen que por ley lo podemos eliminar creo que hay que buscar asesoramiento”.

Esto dijo el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, al reiterar su intención de reformar la Constitución provincialPuntualizó que “este gobierno para producir las transformaciones está dispuesto en avanzar hacia la máxima decisión que es reforma la Constitución. No depende (todo) de mí, una parte si, pero otra de legislatura, los espacios políticos, y los que tienen representación parlamentaria en la legislatura”.

Más adelante expresó que “se está viendo una reforma electoral, en lo que se refiere a la Boleta Unica y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Es acomodar las instituciones a los tiempos que vivimos y no lo puede hacer un solo partido y ningún político puede hacerse un traje a medida con la reforma”. Luego enfatizó que “fui el primero que dije no a la reelección y si en el año 27 no puedo ser reelecto será así. Yo estoy para que la gente pueda cumplir un mandato y someterse a la voluntad popular y se produzca lo que dijo el general (Juan Domingo) Perón que es el trasvasamiento generacional”.