Este jueves, el gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno al bailarín de danzas clásicas, Agustín Reyes. El joven de 17 años ganó una beca de estudios en una academia de baile, en Estados Unidos.

El mandatario provincial le concedió, en nombre del gobierno Provincial un aporte económico para poder afrontar algunos gastos del viaje.

“Tengo la oportunidad de entrar a una escuela de Estados Unidos, en Nueva York, con una beca de cuatro años. Esto me permitirá poder profundizar mis técnicas baile y aprender mucho más” dijo el bailarín.

Luego agregó que, “considero que es una gran oportunidad para mi carrera y así poder representar a Tucumán y a mi país”.

Sobre el encuentro con el mandatario el joven comentó que “Jaldo me dijo que la Provincia se hará cargo de los pasajes para que pueda llegar. Esta ayuda me deja más tranquilo y agradecido porque me hace sentir apoyado por mi provincia”.

Y añadió que, “el Gobernador me aconsejó que luche, sea disciplinado y que no deje de amar lo que hago. Hace más de un año que vengo buscando la manera de conseguir los medios para poder llegar ya que la beca solo abarca las clases”.

“Jaldo me dijo que no dejará que los sueños de los tucumanos se vengan abajo”, cerró Reyes.