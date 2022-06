El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto por el aniversario de los 171 años de la fundación de Las Cejas. Allí, escolares de cuarto grado de la localidad hicieron la promesa a la Bandera Nacional. Además, se realizó una muestra de artesanías y un desfile cívico militar en recuerdo a los pioneros que se asentaron en la localidad. Del acto también participó la comunidad educativa de la localidad, la Policía de Tucumán, a través de agentes de Infantería, Delitos Rurales y Ambientales, Servicio Penitenciario, Escuela IES de la Policía y vecinos.

“Festejamos 171 años de vida de Las Cejas, toda una historia en esta hermosa localidad de Cruz Alta. Agradecemos la invitación a Hugo Lazarte, Cristina Contreras y a los ciudadanos. Festejamos junto a todo el pueblo: vimos un desfile cívico y militar, los alumnos prometieron a la Bandera, vimos a los establecimientos educativos y fuerzas de seguridad presentes. Quienes vivimos en el interior nos gustan mucho estos actos que manifiestan un respeto a la historia y a la comunidad”, dijo el gobernador ante los presentes.

Aniversario 171 de Las Cejas. Foto: SECP.

Luego agregó que, “muchos inmigrantes llegaron a la Argentina. En estos lugares todo era monte, no había caminos, no había agua ni luz y no había pueblo. Hoy vemos cómo Las Cejas está hermosa: llegó el pavimento, el alumbrado público, una plaza bella, una comuna con diferentes dependencias que prestan servicios a la gente. Cada vez que venimos, nos reciben muy bien. Quienes vivimos en el interior nos gusta que nos acompañen las autoridades en hechos que tienen que ver con la historia de nuestra gente y nuestro pueblo”.

El Mandatario tucumano estuvo acompañado por el intendente de La Banda del Río Salí, Darío Monteros; Gladys Medina, secretaria de Familias en Riesgo del Ministerio de Desarrollo Social; el jefe de Policía, Julio Fernández; legislador, Gonzalo Monteros; el comisionado Hugo Lazarte y su esposa, la ex comisionada, Cristina Contreras; David Acosta, secretario general de la Uocra; además de los delegados Emilio Alfaro de Colombres, Juan Brandan de Los Ralos y Luis del Campo de Ranchillos.