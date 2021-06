Luego de que surgieran rumores de quienes serán los representantes del oficialismo para las próximas elecciones legislativas, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, habló con la prensa y dejó en claro que los mismos no representan a todo el partido.

Según trascendió, el Partido Justicialista iría en su boleta con la Ministra de Salud Rossana Chahla, y el gerente regional de ANSES Marcelo Santillán como candidatos a Diputados, mientras que para el Senado los elegidos serían el actual diputado nacional Pablo Yedlin, cuyo mandato se cumple en diciembre y la legisladora famaillense Sandra Mendoza.

“No hay ningún anuncio oficial, pero si esos son los nombres no representan a la totalidad del peronismo. No es en contra de las personas, entendemos que para tener un peronismo unido los diferentes sectores deben tener participación”, aseveró Jaldo.

Jaldo sostuvo que es “muy irresponsable” que trasciendan listas oficiales y que “nadie se hace cargo o pone la cara. No salieron a hacer un anuncio oficial, es una lista anónima y tengo la responsabilidad institucional, por ser el vicepresidente del Partido Justicialista, de no dejarlo pasar y dar mi opinión”.

“Esperaba que se ponga racionalidad y equilibrio pensando en un buen resultado en noviembre para llevar la mayor cantidad de diputados y los dos senadores para el presidente y la vicepresidenta de la Nación”, agregó.

Para cerrar, auguró que “esto sea un ensayo, porque muchas veces nos tienen acostumbrado a esto” y enfatizó que no tiene programado ninguna reunión con el gobernador Manzur.