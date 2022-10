Jaldo inauguró obras en Aguilares

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó la ciudad de Aguilares en donde inauguró obras de infraestructura que se realizan en el lugar.

La obra, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprende 40 cuadras de pavimento de hormigón, 27.800 metros cuadrados (de los cuales se van realizando 18.100 m2), Iluminación, canal Savio y San Lorenzo de hormigón armado, y veredas comunitarias en entorno hospital y pulmón verde. Además, pavimento y cordón cuneta de hormigón en calle Güemes (entre Av 9 de y M. Perilli); pavimento y cordón cuneta en Calles Alsina, Congreso y Laprida (entre Güemes y Gral. Paz), pavimento y cordón cuneta en pasaje Urquiza, desde Alsina hasta calle Perrilli; arbolado urbano, y juegos en plazoleta.

Además, Jaldo también hizo entrega de tres vehículos que formarán parte del parque automotor de la municipalidad: motoniveladora, camión con caja volcadora y retropala cargadora.

“Es muy reconfortante verle la cara de alegría a los vecinos. Y cómo no iban a estarlo con todas estas obras que se están sumando: pavimento, iluminación, equipamiento viales. Esto no solo ayuda a Aguilares sino que también ayuda a comunas vecinas. Aquí no había pavimento, no había cloacas, no había gas natural y fíjense lo que es hoy este barrio. En siete años la intendenta ha transformado Aguilares”, afirmó Jaldo.

Por otro lado el mandatario agregó que “Esta es una obra con un financiamiento internacional que la viabilizó el Gobierno Nacional y es gracias a la persona de Juan Manzur, el jefe de Gabinete, que nos está ayudando permanentemente a firmar convenio, a realizar obras y a comprar equipamiento. Nos sentimos acompañados y felices de que el Gobierno Nacional hoy tenga una visión federal. Nos ayuda a tener planificación por el apoyo en todas las áreas. Gracias a esto en cada rincón de la provincia podemos llevar soluciones. Esta gestión, a pesar de los problemas, no se para. Nuestro único objetivo es mejorar la calidad de vida de los tucumanos”, cerró Jaldo.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Sergio Mansilla, la intendenta, Elia Fernández, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, concejales y funcionarios del municipio local.