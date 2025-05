Inclusión alimentaria: entregan la TAI en Alberdi y La Cocha

Con el objetivo de profundizar la política de seguridad alimentaria en Tucumán, el Gobierno provincial desplegó nuevos operativos en el sur de la provincia para entregar la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI), un instrumento que reemplaza los módulos físicos y amplía el acceso a productos esenciales. La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, acompañado por autoridades locales y equipos técnicos.

Este dispositivo, impulsado por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, forma parte del programa que lleva adelante la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, dirigida por Josefina Zárate, y alcanza en esta etapa a 62.883 familias. A través de un acuerdo con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán (CASAT) y el Banco Macro, las personas beneficiarias podrán realizar compras mensuales por $40.000 en comercios habilitados.

Estuvieron, junto al minstro de Desarrollo, Marcelo Romero, director de Economía Social y Solidaria, y Hugo Arroyo, director de la Secretaría de Desarrollo Social de Alberdi. Por su parte, en La Cocha estuvo junto a Lorena Brizuela, directora de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, el legislador Leopoldo Rodríguez, y Brígido Humberto Díaz, presidente del Concejo Deliberante del municipio, y distintos representantes y funcionarios locales y provinciales.

Juan Bautista Alberdi

En esta ciudad, la entrega se realizó en el Centro Cultural, con colaboración del municipio y una logística organizada por distintas áreas del Estado.

En este aspecto, Masso destacó el esfuerzo territorial desplegado: “Venimos recorriendo la capital y el interior de la Provincia con la idea de que entre esta semana y la próxima queden distribuidas todas las tarjetas de las 62.883 familias que corresponden a la segunda etapa entrega. La verdad que quiero agradecerle al municipio de Alberdi, a su intendente Campos, y a todo su equipo del área social, ya que nos han dado una mano muy importante en esta tarea titánica de entregar las tarjetas”.

En ese mismo sentido, subrayó la visión política del Gobierno: “Esta es la idea del gobierno que conduce Osvaldo Jaldo y de este Ministerio, la de mejorarle la calidad de vida de los tucumanos, y más en un momento difícil como este. Es un trabajo titánico, en donde hay que tener empatía y vocación de servicio como lo tienen nuestros agentes y los de las localidades donde entregamos tarjetas, pero también tienen que escuchar al ciudadano para interiorizarse de sus necesidades y así poder transmitirlas para que el Estado pueda acercarles respuestas”.

Por su parte, Arroyo valoró la coordinación institucional: “Tratamos de colaborar desde acá con la logística de la entrega, ofreciendo nuestro Centro Cultural, gracias al señor intendente y a la señora legisladora Sandra Figueroa, que están siempre pendientes de todo este tipo de actividades importantes para las personas que viven en Juan Bautista Alberdi y sus alrededores. Aquí se ve el trabajo en equipo entre provincia y municipio”.

A su turno, Romero remarcó la dimensión formativa del operativo: “Ayer estuvimos en el municipio de Aguilares y hoy estamos acá en Alberdi, entregando remanentes de todas las terminaciones del DNI. Queremos aprovechar también esta oportunidad para informar que las comunas van a trabajar de manera particular con la Dirección de Política Alimentaria y la Dirección de Economía Social, que forma parte de la Secretaría de Articulación Territorial, para poder continuar estando cerca de la gente que nos necesita. Nosotros trabajamos además con los beneficiarios de la tarjeta para poder explicarles cómo deben usarla y para qué sirve, ya que esto representa una asistencia directa para la persona que sin dudas impacta en la mesa de ese tucumano”.

La Cocha

La gira oficial continuó en La Cocha, donde Masso fue recibido por Lorena Brizuela, directora de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales; el legislador Leopoldo Rodríguez; y el presidente del Concejo Deliberante, Brígido Humberto Díaz.

el ministro recordó el origen político de la iniciativa:

“En primer lugar, quiero comentarles que estoy muy contento de estar en La Cocha y tener la oportunidad de poder saludar a grandes dirigentes como Susana Díaz o el puma Rodríguez. Encabezado por el Gobernador hemos tomado la decisión política el 29 de octubre, cuando analizamos esta difícil situación y decidimos redoblar esfuerzos para ayudar a tantos tucumanos y tucumanas. A partir de ahí se generó la idea de esta Tarjeta Alimentaria Independencia, pero quisimos que no tenga la misma suerte de la Asignación Universal por Hijo, o de la Tarjeta Alimentar, dispositivos que permiten la extracción o la transferencia de dinero, ya que la TAI solo sirve para que el beneficiario pueda comprar alimentos y no solo no perecederos de primera necesidad, sino también cereales, yogur, carne, y verduras por ejemplo para comprar verdura”.

Además, anticipó una nueva gestión para el control de precios: “En los próximos días nos vamos a reunir con el referente de la Cámara de Supermercados para tratar de congelar los precios durante tres meses, ya que hemos estado hablando de manera privada con Guillermo Saccomani y hay una voluntad de los empresarios para hacerlo. Por último, les cuento que una vez terminada esta entrega de remanentes, nos metemos en la tercera y última etapa, y en el mes de junio estaríamos llegando a los 102.500 beneficiarios, y solamente quedarían con entrega de módulo físicos las áreas sociales de las 93 comunas y de los 18 municipios del interior”.

Leopoldo Rodríguez celebró la tarea articulada: “Estamos muy contentos por este trabajo conjunto, en este caso a través del Ministerio de Desarrollo Social y el equipo municipal. Nos comprometimos además para ver continuar pensando estrategias articuladas de trabajo para poder llegar cada vez más a todos esos tucumanos y tucumanas que necesitan de ese Estado presente, de ese Estado con sensibilidad, más en estos momentos difíciles que se viven hoy. Así que bueno, agradecer nuevamente al Ministro, a su equipo, al equipo de la familia municipal, además al presidente del consejo y a los concejales por el gran trabajo que vienen realizando y que realizaron hoy”.

Hacia el final de la jornada, Díaz resumió el sentimiento local: “Creo que para cualquier ciudadano de esta Provincia significa un alivio, más en estos tiempos en que el dinero no alcanza, así que cualquier ayuda es bienvenida. Siempre el interior es un bálsamo, son situaciones un poco distintas y personas más resilientes digamos, así que agradecemos la mirada hacia nuestra comunidad y la asistencia a las personas de La Cocha que tanto la necesita”.