Fernando Juri: “Esto a las claras es un contrato de nulidad absoluta, entonces le pedimos al intendente tome los recaudos”

Durante la jornada del martes, desde el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se decidió pedir la nulidad del contrato con la empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento medido.

Al respecto, el presidente del Concejo, el Doctor Fernando Juri declaró en una entrevista radial que, “En medio de esta situación nos encontramos con información que hace que nos veamos en la obligación de en el día de ayer de pedirle al intendente mediante nota, que declare la nulidad del contrato en virtud de que tenemos información fehaciente que indica que la empresa adjudicataria ya en julio del 2021, donde se da por aprobado el decreto, donde se le da a la empresa Tecno Agro Vial, que conformó una UTE con otra empresa, pero nos damos con que está concursada hace 20 años y al momento de la adjudicación estaba concursada”.

Luego detalló que, “hay un articulo, el articulo 10 de bases y condiciones, que no deja margen de ninguna duda, dice que no pueden ser oferentes aquellos que estén en concurso preventivo o en proceso de quiebra. Esta empresa al momento de la adjudicación directa estaba concursada, es decir no podía presentarse y a su vez el Ejecutivo no pude no advertir esa situación y aceptarla como oferente”.

“Esto a las claras es un contrato de nulidad absoluta, entonces le pedimos al intendente tome los recaudos y declare nula la contratación. Hay una situación sumamente irregular en esta cuestión y esto es lo que planteamos”, agregó Juri.

“Ya será responsabilidad del intendente (Germán Alfaro) hacerlo o no”, sostuvo, y enfatizó para cerrar “que nadie hable de politización del tema, acá estamos hablando de elementos contundentes en base a pruebas fehacientes que tenemos atento a las cuestiones netamente jurídicas”.