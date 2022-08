Jaldo: “Los formadores de precios tienen mucho que ver en lo que hoy está pasando en Argentina”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó el contexto económico que atraviesa el país y la movilización de la CGT que junto a gremios y organizaciones sociales marcharon hoy en todo el país para manifestarse en contra de la inflación y de la especulación de precios.

“Hoy la inflación, como otras variables macroeconómicas, está haciendo mucho daño al poder adquisitivo de los salarios, al peso argentino que cada vez vale menos. Cada vez la gente que cobra un sueldo, llega menos a fin de mes, ni que hablar de los que no tienen un sueldo”, comenzó diciendo Jaldo.

En este sentido, explicó: “Hay variables económicas que hay que solucionar inmediatamente. Como así también un dólar que llegó a valer casi $340. La verdad que uno no entiende. Cuando aumentaba la mercadería todos decían que era porque aumentó el dólar. El dólar subió a $340 pero también bajó a $280 y yo no he visto que nadie haya remarcado los precios de la mercadería cuando bajó la moneda estadounidense”.

Sobre la movilización, opinó: “Yo creo que la CGT tiene razón. Hay que atender las variables macroeconómicas para que –los precios- bajen lo antes posible. Están haciéndole mucho daño al poder adquisitivo. Pero también, a los formadores de precios, hay que hacerles saber que ellos aumentaron el precio de los productos cuando aumentó el dólar. El dólar ya bajó. Hay que avisarles que el dólar bajó y que ahora tienen que bajar los precios”.

“El esfuerzo para sacar a la Argentina adelante lo tenemos que hacer entre todos. Los formadores de precios tienen mucho que ver en lo que hoy está pasando en Argentina. Tienen que ser solidarios con las familias que sufren y que no llegan a fin de mes. Fundamentalmente que no tienen lo indispensable que necesita el ser humano como es la alimentación. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para sacar adelante a nuestra patria”, cerró el gobernador.