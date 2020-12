En la tarde de este lunes, el reconocido periodista televisivo de la provincia de Tucumán, Carlos Rojkes falleció luego de permanecer internado en un sanatorio privado producto de Covid-19. “El periodismo tucumano está de luto”, “Consternación en el ambiente periodístico”, “Una gran persona”, son algunos de los mensajes que se difunden en las redes sociales luego de conocerse la triste noticia.

Rojkes, que tenía 69 años, se inició en la década de los ’70 en LV12 como locutor comercial junto a conocidos locutores de esa época como José “Pepín” Basualdo, Jorge Bilotti, Cristina Ruesjas, “Eta Guzman”, entre otros. Años más tarde, se incorporó al equipo deportivo de “Motores en Marcha”, donde participaban conocidas figuras del periodismo especializado en automovilismo.

Sin embargo, se destacó con la conducción del informativo en Canal 10 y luego en su programa periodístico “A las 7”, que se emitía en horas de la mañana en Canal 8. En éste último se analizaban diversos temas de la actividad local, especialmente política, con la participación de un equipo de conocidos periodistas del medio. Su último lugar de trabajo fue en el Canal América en la provincia.

Rojkes integró la comisión directiva de Atlético Tucumán y además colaboró con su hermana, la ex senadora Beatriz Rojkes de Alperovich. Asimismo, ocupó un cargo en el gobierno provincial durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, su cuñado. El pasado 3 de julio, el sitio “En a las 7” publicó: “La radio es una verdadera pasión y si no la llevás adentro, no la podés hacer”. En el Día del Locutor, Carlos Rojkés, recordó sus comienzos en la radio y las enseñanzas que le dejó el camino recorrido por ella.