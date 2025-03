Ex Arsenal Miguel de Azcuénaga: Convenio para la preservación

Un convenio de colaboración y asistencia para la preservación del predio del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga firmaron el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Legislatura de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se acordó que “esta ex unidad militar que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico-militar, será restaurado y protegido para su conservación como espacio de memoria”.

En el acto estuvieron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el rector, Sergio Pagani; el vicegobernador, Miguel Acevedo; la vicerrectora, Mercedes Leal; el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo; y el titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Alfredo Quinteros y decanos y decanas de las distintas unidades académicas

Racedo informó que " la Facultad de Arquitectura y Urbanismo será la encargada de los estudios técnicos necesarios para la preservación del lugar. Entre las obras planificadas se destacan la restauración del galpón n.º 9 y la conservación de las fosas, donde fueron hallados los restos de víctimas del terrorismo de Estado. Este es un mensaje claro para la sociedad sobre la necesidad de preservar la memoria. Es fundamental recordar lo que ocurrió y tener siempre presente que los horrores del terrorismo de Estado y la represión ilegal cometida por la dictadura militar de 1976 no deben repetirse jamás en la vida de los argentinos. El objetivo principal es concretar las obras que permitirán preservar el galpón n.º 9 y las fosas donde se encontraron los cuerpos de prisioneros asesinados”, precisó.

Por su parte el rector Pagani dijo: “Expresamos nuestro compromiso con la educación en derechos humanos, especialmente para las generaciones de niños, niñas y adolescentes que no vivieron esta etapa oscura, pero que necesitan conocer la verdad para que nunca más se repitan estos hechos”.

Acevedo puntualizó: “Queremos que las nuevas generaciones no pierdan estos espacios, que no se pierdan los lugares donde aprendimos qué pasó y cómo pasó. Queremos que todos los argentinos y argentinas reconozcan estos sitios y estas historias, para no repetir los errores del pasado”.