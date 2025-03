La ex brigada de investigaciones será un Espacio para la Memoria

“Seguimos cuidando nuestros espacios y sitios de memoria. En este caso, la ex Brigada, donde había graves señales de que el edificio podía colapsar. Felizmente, tuvimos una intervención a tiempo; es patrimonio histórico y hay que trabajar con mucho cuidado”. Esto dijo el vicegoberndor de la provincia, Miguel Acevedo en la inauguración del Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ubicado en Avenida Sarmiento 591, donde funcionaba la ex Brigada de Investigaciones. Luego agregó: “Fue un trabajo arduo para mostrarle a todos los tucumanos y tucumanas que estos sitios de memoria no los instalamos ni los revalorizamos en contra de nadie, sino en función de todos, para recordar lo que pasó y que no se vuelva a repetir”.

Se acordó que en este edificio, que operó como centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura militar, se rendirá homenaje a las víctimas y se promoverá la construcción de memoria colectiva. El edificio, ubicado en el predio de la Legislatura de Tucumán, tuvo distintos usos a lo largo de su historia. Antes de convertirse en un centro clandestino, funcionó como penal de mujeres y varones. Durante la dictadura, se transformó en un punto neurálgico de represión, donde las víctimas eran identificadas solo por un número y sometidas a cruentas torturas”.

En el acto, que presidió el vicegobernador Acevedo, asistieron el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse, el secretario de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, Mario Racedo; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Mercedes Leal; el diputado nacional Pablo Yedlin y el director del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, entre otras autoridades. Además concurrieron los legisladores: Gabriel Yedlin (presidente de la comisión de Derechos Humanos), Roque Argañaraz, Nancy Bulacio, Tulio Caponio, Carlos Gallia, Walter Herrera, Sara Lazarte, Jorge Leal, Hugo Ledesma, Roberto Moreno, Mario Leito, Adriana Najar, Alberto Olea, Agustín Romano Norri, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Paula Galván, Ernesto Gómez Gómez Rossi, José Cano y Silvia Elías de Pérez.