“Es importante entender que el bienestar animal abarca a toda la sociedad”

Gabriela Úzqueda, junto a una red de proteccionistas recorren las calles de Tucumán, rescatando a los seres más indefensos. Pero también recorren medios e instituciones siendo la voz de aquellos que no la tienen. La labor autogestionada, dejando tiempo libre, momentos con los seres queridos, recursos y hasta su propio dinero, es admirable. Aquí la entrevista de la animalista con Primer Plano (Canal 10 Tucumán), donde relata las dificultades que encuentra el activismo animal y las acciones necesarias para aliviar el sufrimiento de quienes, decimos, son nuestros mejores amigos.

--Soy presidenta de una asociación que tiene más de 27 años de existencia. Nosotros fundamentalmente empezamos con el propósito de hacer castraciones en los barrios de emergencia en barrios periféricos, villas, donde era complicado que la gente pudiera llevar a sus animales a las veterinarias privadas. Entonces nosotros empezamos justamente haciendo esa tarea pero después nos empezamos a ocupar de otras iniciativas que eran muy relevantes, muy importantes y decisivas a la hora de crear alguna extensión de lo que era la ayuda y de alguna manera el resguardo de los derechos de los animales. Empezamos a ver casos de maltrato animal, empezamos a formalizar denuncias de distinta índole, con distintas especies animales, o sea, nosotros también incluso hemos denunciado animales del zoológico que estaban maltratados. Nosotros formamos parte de una red que trabaja a nivel nacional, que se llama Red de Políticas Públicas y yo represento a varias asociaciones también de Tucumán. Soy referente de la red de políticas públicas que es nacional que es un equipo donde se trabaja de forma interdisciplinaria y tratamos de fomentar distintos tipos de legislación para lograr que esto de alguna manera prospere y quede en el tiempo.

Perro rescatado, durante la jornada de adopción, en la peatonal tucumana. Foto: Cedida Gabriela Uzqueda

--Post pandemia, ¿cómo se reorganizaron ustedes cómo vienen trabajando?

--Nosotros durante la pandemia hemos seguido, hemos continuado con las acciones porque estas son cuestiones de salud pública, recordemos que el tema de la castración está asociada a la prevención. Tiene que ver con políticas públicas integrales, porque abarcan no solamente la salud en sí misma de los animales y todo lo que tiene que ver con enfermedades de transferencia interespecífica, sino también lo que es la salud del medio ambiente. Entonces nosotros seguimos trabajando activamente por ser cuestiones esenciales de salud. Seguimos con las castraciones y trabajamos muchísimo porque una de nuestras tareas más importantes, aparte de hacer lo que es este asesoramiento para los casos de maltrato y crueldad animal que abarca diversas especies, también hacemos gestión con autoridades. Como había posibilidad de seguir presentando proyectos de ley, proyectos de ordenanza, porque una de nuestras ideas actuales es seguir gestionando una ley una ordenanza que es lo que queda para el futuro cuando a lo mejor ya no estos nosotros. Eso sienta precedente. Son puntos de inflexión importantes, relevantes para una defensa concreta y específica de los derechos de los animales.

Siempre partimos del concepto desde la ética desde la concientización, de que alguna manera se creen políticas públicas. Es importante entender que esto abarca toda la sociedad; tiene que haber un trabajo articulado entre lo que es la sociedad y el estado, para lograr realmente resultados, y que los propósitos se cumplan. No podemos trabajar solos. Por eso nosotros hacemos gestión con autoridades, presentamos proyectos. Al pertenecer a un grupo que trabaja a nivel nacional, de forma interdisciplinaria, todo esto se evalúa. Se replican acciones que son exitosas en otro lado y nosotros traemos proyectos que se presentan en diversos órganos legislativos y sobre todo que ya tiene el basamento y que están muy probados, que son eficientes, que son efectivos, sobre todo al hablar de las castraciones masivas.

Hoy se considera que en Tucumán existen, de acuerdo a estudios de estadística no paramétrica, más de 700.000 perros y gatos en San Miguel de Tucumán y en el Gran San Miguel de Tucumán. Esa la población estimada.

-- De esos, ¿cuántos son de la calle?

--No tenemos buen registro. Porque estos datos se sacan a partir de índices de la Organización Mundial de la Salud donde se hace un cálculo que tiene que ver con la cantidad de habitantes. Entonces es estimativo y no es fácil. No se pueden hacer censos porque virtualmente al trabajar con comunidades, poblaciones así de animales, es muy complicado hacer un censo. Pero hay muchos perros y hay que tener en cuenta que una castración tiene un costo bastante oneroso en una veterinaria privada

--¿Cuánto más o menos?

--Estamos hablando de alrededor, en promedio, de 25.000 pesos. Una persona que tenga más de dos perros, y teniendo en cuenta la crisis económica que tenemos postpandemia, es muy complicado. Y entonces las personas, lamentablemente, quedan desbordadas, porque tienen muchos más animales a los cuales pueden mantener.

--Entonces es necesario que lo haga el estado

--Claro es muy importante. Nosotros hemos impulsado, y se sancionó, una ley que es de castraciones masivas, la 9390, que justamente manda que el estado realice castraciones masivas, porque estas son cuestiones de salud pública que de alguna manera repercuten, debido por ejemplo a la zoonosis, que son enfermedades de transferencia interespecífica. Ante situaciones de diversas enfermedades, por ejemplo, la rabia, hay que seguir vacunando como un método preventivo y de mantenimiento. También controlar de alguna manera la reproducción de los animales, que tiene progresión exponencial. Por lo que pasamos a tener, al cabo de un año, de una sola hembra, más de 20 descendientes. Recordemos que en el caso de los perros, se reproducen cada 6 meses entonces y se considera, en promedio, que a partir del sexto mes el cachorro ya está en condiciones de reproducirse

--Hoy en día mantener un perro ¿cuánto cuesta?

--Bueno es muy complicado la verdad, con el tema de la inflación es difícil estimar. Nosotros como asociación hemos tenido que enfrentar que en este mes dos veces no han aumentado el precio de los alimentos y también tenemos mayormente animales este que tienen distintas enfermedades, que necesitan tratamiento. Tenemos casi 500 animales que no están en el mismo lugar, sino que están repartidos en diversos hogares-refugios. Quiero aprovechar para pedir a nuestras distintas instituciones que evalúen y consideren los diversos proyectos que presentamos, porque son proyectos que se han evaluado se han consensuado a nivel nacional. El bienestar animal, los nuevos criterios de relevancia ética y las nuevas consideraciones de los animales son importantes para lograr una sociedad que considere estos seres vulnerables, que son incapaces de defenderse por sí mismos.