Entregaron 170 computadoras destinadas a hospitales, policlínicas y centros de atención primaria de la salud

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto con la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, entregó 170 computadoras destinadas a hospitales, policlínicas y centros de atención primaria de la salud de las zonas este, oeste, centro y sur del interior de la provincia.

La distribución de las PC todo en uno (all in one) se realiza en el marco de las transferencias de equipamiento para garantizar el acceso a la salud digital, dispuesto por la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación, a cargo Sandra Tirado, y la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica de la Nación, a cargo de Natalia Grinblat.

El objetivo es cumplir un plan para equipar a todos los centros de salud del país, mediante el envío de computadoras a todas las provincias fomentando la transformación digital. Los 170 equipos entregados hoy forman parte un total de 400 PC que llegarán a la provincia, por una inversión de $50 millones aproximado.

“Entregar tecnología para diferentes lugares del interior es estar más conectados y prestar un mejor servicio. Queremos agradecerle al Gobierno de la Nación; al presidente, Alberto Fernández; al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que siempre nos está abriendo las puertas y trayendo soluciones a la provincia; y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que el sábado visitó la provincia”, destacó Jaldo.

Respecto a la incorporación de tecnología, el Gobernador explicó: “tendremos todas las historias clínicas de quienes se atienden en hospitales públicos al instante. Además, podremos tener informatizado el stock de remedios, de leche y cumplir funciones que estarán actualizadas. Esto es descentralizar la salud y reforzar la del interior”.

Jaldo, además, destacó el apoyo nacional: “No siempre tuvimos este verdadero federalismo. Los gobernadores nos sentimos muy acompañados por los funcionarios nacionales de todas las áreas. Por eso, estamos trayendo equipamiento y haciendo inversiones importantes en las provincias”.

El Gobernador remarcó también que al equipo de salud “siempre le toca asumimos nuevos desafíos como pasó con la pandemia. En aquella oportunidad, demostró que la provincia de Tucumán tiene un sistema de Salud sólido, que da respuestas. Y como si fuese poco, ahora surge una bacteria nueva, a tal punto de que la Nación y el mundo hablaban de nosotros. Volvieron a poner a prueba al sistema de salud y vimos, nuevamente, la enorme capacidad de reacción. El Ministerio de Salud Pública aprobó el examen de nuevo”, añadió con respecto a los casos de legionella.

El acto de entrega de los equipos, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, contó con la presencia de la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; y el fiscal de Estado, Federico Nazur.