En 1897, el Dr. Enrique Romero Brest, padre de la Educación Física en Argentina, comenzó a establecer las primeras reglas de la Pelota al Cesto, nombre original del Cestoball. El 9 de marzo de 1903, Romero Brest presentó un programa de Educación Física para nivel secundario en el cual apareció por primera vez formalizado el Cesto. Este programa fue aprobado el 17 de marzo de 1903 y oficialmente es considerado el Día Nacional del Cestoball.

El Club Atlético Tiro del Norte, donde trabaja la Profesora de Educación Física, Elizabeth Vaca, tiene 97 años de vida y está ubicado en Avenida Roca 281, Tafí Viejo. Además de Cestoball, se desarrollan otras actividades como Vóley, Patín, Básquet y Danzas folclóricas.

“Nosotros como disciplina de cestoball estamos desde agosto de 2017, con 19 niñas de 8 a 12 años. Yo comencé a jugar a los 14 años, allá por el año 1996, integrando desde entonces el equipo para ir a una Liga Sub 14 de la Confederación, en Santiago del Estero”, comentó Eli.

“Cuando decidí arrancar con los formativas fue porque sentí que el Cestoball necesitaba un cambio radical en cuando al rendimiento de nosotras las tucumanas, en los torneos de la Confederación. No es difícil, solo es cuestión de querer hacerlo y mantenerse constante en ello y poder enamorar a las nenas con el deporte. Yo trabajo en un colegio y ahí empecé a dar lo básico, las entusiasme y en paralelo ya había empezado a buscar un club hasta que me encontré con Catan y no lo dudé, hice unos panfletos para llevar nenas del colegio al club y me siguieron 19 alumnas”, dijo.

Los días de entrenamientos son martes y jueves de 17.30 a 23 horas. En la actualidad solo hay niñas jugando y entre las chicas y las grandes hay 37 jugadoras. Categoría premini de 4 a 6 años, categoría mini de 9 a 12, Sub 14 de 13 y 14 años, Sub 17 de 15 a 17 y categoría max 30.

“Creo que los objetivos del cestoball en la provincia no están apuntados a las formativas con seriedad, siendo la fuente de cualquier deporte. En cuanto a la difusión, si bien hoy las redes sociales son una herramienta fundamental eso no basta para mejorar o incrementar la participación de los chicos y chicas de formativas que quieran sumarse. Debe haber un fuerte compromiso de las jugadoras que deseen convertirse en entrenadoras, de profesoras y de una dirigencia que apoye y colabore con esto”, expresó “Melly”, que también es Profesora de Educación Física y lucha día a día para que crezca el deporte que tanto ama.

“El cestoball en mi vida es un compromiso ineludible en todos los aspectos. Todos los días de mi vida estoy pensando en cómo mejorar para que las jugadoras crezcan. El cestoball es una pasión que llevo en la sangre hace más de 20 años y por suerte tengo un gran compañero como lo es el entrenador Marcos Suárez, que ayuda mucho en esto. Si bien a nivel Federación no tenemos nada en concreto, en cuanto a la competencia nuestros entrenamientos están basados en dar el mejor juego en la cancha y competir para seguir creciendo. Los resultados numéricos son importantes pero estamos más abocados a que los aprendizajes sean más significativos para las jugadoras. Siempre nos planteamos un trabajo a largo plazo sin apuros pero en estos 4 años estamos viendo buenos resultados”, finalizó orgullosa.