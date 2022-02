Una de las disciplinas que más creció en los últimos años en la provincia fue el rugby femenino, que avanzó en difusión, cantidad de jugadoras y calidad de juego con equipos y jugadoras que representan a Tucumán a nivel clubes y selecciones de la mejor manera.

La temporada 2022 está próxima a comenzar y Camila Guardia, presidenta de la comisión de rugby femenino de la Unión de Rugby de Tucumán, dialogó con Vía Tucumán sobre el presente de la disciplina y las expectativas y objetivos para las mujeres del deporte ovalado en este 2022.

“Los objetivos que buscamos tienen que ver con los propuestos el año pasado, y partiremos desde los resultados obtenidos, es decir, buscamos un crecimiento paulatino de muchos aspectos, por ejemplo, buscamos aumentar la cantidad de partidos por temporada, para esto analizamos las realidades de cada club: situación geográfica, cantidad de jugadoras. Pretendemos también aumentar el volumen de jugadoras menores de 17 años, por lo que debemos programar encuentros y fechas específicas para captar deportistas, en este sentido la difusión de los medios es importantísima para nosotros. Un aumento de los partidos jugados al mes y la captación de jugadoras jóvenes, dará como resultado el objetivo implícito en todo lo que hacemos, mantener o incluso subir el nivel del juego tucumano”, comenzó explicando Guardia.

Actualmente, la provincia cuenta con trece equipos en diferentes clubes, predominando l presencia de mujeres que practican rugby en las instituciones que se desarrollan en el la categoría desarrollo, es decir la segunda división del rugby tucumano.

Liceo RC - Monteros Vóley.

Sobre el trabajo que se viene realizando desde la subcomisión, Camila, quien llegó al rugby desde Alberdi, comenta que, “lo que estamos tratando de hacer es mantener una idea en común entre los delegados de la subcomisión, en cuanto a lo que queremos para el rugby femenino en la provincia. En realidad todavía estamos aprendiendo como se organizan las cosas, y desde donde podemos ayudar, cuesta un poco en parte porque hay mucho por hacer y no muchos se animan a tomas la posta. La mayoría de delegados que integran la subcomisión son jugadoras, managers, entrenadores, gente que ya tiene otras responsabilidades en la esfera del deporte, por lo tanto, la propuesta principal es darle continuidad al proyecto que empezamos el año pasado, para que, esté quien esté al frente los objetivos a largo plazo se logren”.

En los primeros años, la disciplina se desarrolló en la modalidad seven, e incluso en la actualidad el torneo más importante por equipos a nivel país, el Nacional de Clubes se disputa con siete jugadoras en cancha. Desde la provincia se está trabajando fuertemente para avanzar hacia el juego de quince.

Alberdi Rugby y Aguará Guazú son dos de los equipos que más crecieron en los últimos años. Foto: Instagram Rugby Tucumano.

“Este año aspiramos a jugar rugby 12, modalidad que nos permite incluir más jugadoras en cancha, y al mismo tiempo sumar chicas que no tienen la posibilidad de competir en la modalidad seven”, comentó debido a la exigencia de la modalidad de juego. Sin embargo enfatizó que todas las mujeres pueden jugar al rugby y “por lo tanto, en el camino de acercarnos al rugby XV es que este año implementaremos esta modalidad”, indicó.

“Como dirigentes, nuestras expectativas tienen que ver con las oportunidades que mediante nuestra gestión puedan abrirse a las jugadoras y a las mujeres y niñas que no se animaron todavía. Más que nada concentraremos esfuerzos en superar nuestra “performance” del año pasado y, siendo conscientes de los errores, capitalizarlos para seguir construyendo un Tucumán sin prejuicios en el deporte”, destacó.

El crecimiento del rugby femenino mostró la necesidad de ir ocupando otros roles para las chicas, fuera de la cancha en los que el trabajo es indispensable para continuar con la evolución. Allí destacó la figura de Mirta Cabrera, Una de las pioneras de la práctica femenina de la ovalada, jugadora de Huarmis, Cardenales y la Selección Argentina, quien además ocupa un importante rol en el arbitraje y tuvo un gran desempeño como dirigente.

Mirta Cabrera, es una de las mayores referentes de la provincia en la disciplina, ex jugadora, dirigente y actualmente árbitro. Foto: Facebook Rugby Femenino Tucumán.

“Hoy en día el rugby necesita de la mujer dirigente, entrenadora, manager, preparadora física, etc. Creemos que es solo cuestión de tiempo para que las jugadoras se vayan animando a tomar esos puestos. Hasta ahora solo conocíamos uno: el de jugadora, pero al incrementarse el número de chicas que juegan el deporte, las que están desde hace unos años de a poco van colaborando desde otros puntos de la cancha, eso me paso a mi y a muchas, no queda de otra que tomar la posta y hacer el camino, como lo supo hacer Mirta Cabrera, gran exponente de lo que es pelear por el deporte femenino en la provincia”, enfatizó.

Guardia destacó el apoyo y trabajo de las demás dirigentes que la acompañan en la subcomisión de rugby: “no tengo muchos años en el mundo del rugby, como si los tienen algunas compañeras dirigentes Saira Ale de Monteros, Antonella Barreiro de Tafí Viejo, Gladys Agüero de Corsarios por nombrar algunas mujeres de la sub comisión, ellas me ayudan a comparar el pasado con lo que tenemos hoy. Podemos empezar con la aceptación que tiene hoy en día que una nena juegue rugby, se vienen derribando estereotipos y nuestro deporte es uno de los que viene avanzando y pisando fuerte en la sociedad tucumana”.

La provincia cuenta con grandes equipos representantes a nivel país, destacándose en los torneos y en la formación de jugadoras para los seleccionados nacionales de mayores y juveniles, e incluso la presencia de tucumanas jugando en clubes del exterior.

Cardenales fue quien abrió el camino en Tucumán. Múltiple campeón y formador de grandes jugadoras, quienes en la actualidad son referentes para todas las deportistas tucumanas.

Cardenales Rugby Club. Foto: Iovane.

Dos de los equipos que en los últimos años dieron que hablar fueron Aguará Guazú de la ciudad de Aguilares y Alberdi Rugby, de la localidad homónima, en el sur tucumano, quienes llevan adelante un arduo trabajo de captación de jugadoras, formación y evolución en el nivel de juego. Lo cual se vio reflejado en la final del Nacional de Clubes del año pasado, en la que las chicas de Aguilares se quedaron con el triunfo pero por sobre todo mostraron que el rugby femenino de Tucumán fue el gran ganador.

Aguará Guazú campeón del Torneo Nacional de Rugby Femenino 2021.

“Estos dos equipos sumado Cardenales, pionero en rugby femenino y Monteros Vóley, cuyo equipo de rugby hace poco cumplió 10 años, levantan la vara para que los demás equipos de la provincia se sumen a la pelea por los primeros puestos”, enfatizó al respecto.

“La expansión del rugby femenino como deporte accesible a cualquier niña, el crecimiento de los clubes de zonas alejadas de la capital, la madurez que se está logrando en la subcomisión de rugby femenino de la URT, son resultados del trabajo de mucha gente a lo largo de los años pero al mismo tiempo son apenas cimientos del proyecto que tenemos en mente”, cerró la presidenta.

Si querés sumarte al rugby femenino, te dejamos la información de los días y horarios de entrenamientos de los diferentes clubes en la provincia: