El gobernador se reunió con la Plana Mayor de la Policía de la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió informes de la Plana Mayor de la Policía de Tucumán con las estadísticas de los últimos 15 días. Además, se habló sobre los delitos que bajaron, los que subieron y cuál fue el accionar de la fuerza ante estos cambios.

El titular del Poder Ejecutivo (PE) estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; por el jefe y el subjefe de la Policía de Tucumán, Julio Fernández y Sergio Sobrecasas; y por los comisarios generales a cargo de las distintas regionales y departamentos de la fuerza provincial.

“También hablamos sobre las estadísticas de todo el año y determinamos que la violencia doméstica y abusos son los delitos que estuvieron en aumento”, contó Agüero Gamboa en conferencia de prensa.

En base a eso, dijo el funcionario, “le informamos al Gobernador como viene trabajando la Policía y el incremento de personal que tuvo que tener la División de Violencia de Género y como se viene trabajando con las Fiscalías”.

El encuentro también sirvió para analizar los distintos operativos que se vienen realizado en la provincia. “El Gobernador nos dio su apreciación con respecto a esto informes”, dijo el ministro.

Consultado por los delitos que disminuyeron, Agüero Gamboa dijo que “a pesar de que la violencia de género aumentó, la gente está denunciando y eso genera gran cantidad de intervenciones del personal policial”.

El femicidio ha bajado. Hoy estamos contando con un femicidio contra 17 del año pasado”, añadió el ministro en dialogo con la prensa.

En esa línea, el titular del área de Seguridad, comentó que “se analizó que, ante el surgimiento de hechos que van cambiando, estamos trabajando en base a la denuncia digital que tiene el Ministerio Público Fiscal”.

“Son estadísticas que tiene ese ministerio. El Gobernador se mostró conforme con las mismas”, agregó.

Con respecto a los hechos policiales en los que está involucrado personal de la fuerza, Agüero Gamboa dijo que “hoy los jefes de regionales y de cada una de las áreas, están encargados de buscar y encontrar estas personas que estén cumpliendo su deber de proteger a las personas”.

Al ser consultado sobre los efectivos que son separados de la Policía por incurrir en ilícitos o mal comportamiento, Agüero Gamboa explicó: “Hay efectivos que son alejados de la fuerza, pero dependiendo si se inició una acción judicial, hay que esperar a que la fiscalía autorice a informar o no. A veces no se dan datos, como en cualquier delito, para no entorpecer la investigación”.

Luego, el ministro de Seguridad indicó cómo trabaja la Guardia Urbana para prevenir el delito en el microcentro, a raíz de una sentencia a dos “mecheras”: “Es una sentencia histórica, algo muy bueno porque la Policía de Tucumán venía trabajando deteniéndolas. Esto demuestra como se viene trabajando en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, la Corte y los jueces”.