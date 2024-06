El 74% de los tucumanos apoya el diálogo Jaldo- Milei

Durante una entrevista televisiva, el sociólogo y encuestador tucumano Mario Nahúz habló sobre las distintas opiniones que arrojaron las encuestas respecto a lo que opinan en la provincia sobre el primer mandatario provincial Osvaldo Jaldo. Según Nahúz, Jaldo ha logrado mantenerse estable e incluso mejorar ligeramente en tanto que su disposición al diálogo con el Gobierno Nacional ha tenido la aprobación del 73% de tucumanos. También se refirió a la imagen de intendentes.

- ¿Cuál es la imagen de Jaldo en relación con (Javier) Milei?

-” Bueno, esto es lo loco y lo que nosotros decimos: a Jaldo se lo ve cerca de Milei, razón por la cual si Milei baja, y Jaldo debería de bajar. En absoluto. Si bien Jaldo venía de una situación, si nosotros nos acordamos en abril, dijimos aquí que Jaldo estaba en un 6 a 4 a favor, al revés de lo que estaría Milei, exactamente al revés. El tema de Jaldo es que todavía sigue seis a cuatro, (seis en contra, cuatro a favor) pero ha tenido una leve mejora del 60% en positivo a 62,5%. Que, en términos generales, cuando vos lo planteás entre 10 habitantes para tener una graficación del número, sigue siendo 6 a 4. Pero él no baja, inclusive mejora unos puntitos. Él mejora cuando Milei se cae. Milei pierde casi 20 puntos de gestión, mientras Jaldo levanta dos puntos. No se puede decir qué pasa. Y sucede que la sociedad tucumana está diferenciándolo. ¿En qué sentido? A Jaldo lo ves más como gestor, y sobre todo cuando salen cosas vinculadas de otras provincias, problemas en Misiones, problemas para pagar sueldo, conflictos continuos en todos los demás lados, empieza en Tucumán a tomar valor algunas cosas. Por ejemplo, lo que hace años pensábamos que no iba a aparecer como característica de un gobernador, ha vuelto a aparecer. Paga sueldos al día. Veníamos acostumbrados a que eso ya era una obviedad que la gente no lo debería ni nombrar. Hoy se habla de por qué lo evalúa bien a Jaldo, porque paga sueldos al día, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado porque el Milei que se cae no necesariamente implica que un Jaldo se cae. Jaldo es más un negociador que otra cosa con el tema de Milei.”

- ¿Cómo lo ves a Jaldo con el peronismo y Milei?

-” A ver, lo que pasa es que una cosa es si vos lo planteas a nivel nacional y otra cosa es si vos lo planteas a nivel provincial.”

- Bien, vamos con los dos, con el nivel provincial y el nacional.

-” A nivel nacional a Jaldo se lo ve mal, por supuesto, desde el peronismo porque está arreglando con Milei. Pero la posición dialoguista de Jaldo con Milei en Tucumán representa una aprobación por parte del 73% de la sociedad tucumana. Razón por la cual Jaldo está privilegiando su relación con el Gobierno Nacional ante la gente. No olvidemos que Milei ha sacado un 56% de votos en Tucumán, o sea que hay un cruce de votos. Yo tengo mucha gente que no lo votó a Jaldo para gobernador y hoy lo está aprobando en su gestión de gobernador y son votantes de la oposición. Hay muchas cosas vinculadas que no tienen que ver una con otra. En Tucumán vos tenés un sector interno, y esto lo digo porque en Tucumán hay un sector interno del peronismo que por supuesto no está a gusto. ¿Por qué? Porque teóricamente Jaldo tiene una buena relación con Milei, pero si están a gusto para poder sostener económicamente todo en el municipio.”

- ¿Rossana Chahla? ¿Cómo está su imagen en San Miguel?

-” Rossana tiene partido de la sociedad de la capital en 50 a favor y 50 en contra. Hoy si vos tenés que graficarlo, de cada 10 personas, 5 la apoyan y 5 no. ¿Cuáles son las mayores críticas que tiene Roxana? La calle. El espacio público por excelencia que tienen los gobiernos ejecutivos municipales es la calle. ¿Por qué? Porque vos salís de tu casa, abrís la puerta, pisás la vereda, ese es el espacio público que tiene obligación en el Estado. Hoy el 50% la apoya y el 50% la critica a Rossana.”

- ¿Qué intendentes han medido?

-” Yo tengo una muestra provincial que es la que abarca Monteros, Tafí Viejo, Banda de Río Salí y Lules. Que eso junto con Capital me da una representación de lo que es la muestra provincial.”

- Vamos con Lules.

-” Y, levantando un poquito Marta Albarracín, pero complicada todavía.”

- ¿Y Tafí Viejo?

-” (Alejandra Rodríguez) tiene el problema de que (Javier) Noguera tenía una presencia fuerte en Tafí Viejo. Entonces ella, ponerle la impronta a la intendencia le va a costar un tiempo. Porque todo el mundo todavía te dice, no, gobierna Noguera. Es la mujer, pero gobierna Noguera. Ella está todavía en el proceso de presentarse y demostrar que tiene impronta propia. Le va a llevar un tiempo. De todas maneras, es positiva.”

-Banda del Río Salí.

-” Y, Gonzalo Monteros, está muy bien. Le está poniendo una impronta propia y ha logrado en muy poco tiempo desprenderse de la imagen del padre. También tiene mucho que ver porque el padre ha tomado una ubicación importante en el gobierno provincial y se muestra lejos. Entonces se muestra activo y en otra zona. Gonzalo está muy bien.