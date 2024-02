En una extensa charla televisiva el dirigente industrial Jorge Rocchia Ferro dijo que “hay una discriminación, una asimetría”, entre Capital e interior, al analizar la situación de la actividad azucarera. Esto es parte del diálogo:.

- Y cómo está el sector. vamos al azucarero primero, porque vos estas en varios sectores.-El azucarero, a ver, el sector azucarero está bien mal. Está bien porque se ha logrado un promedio de venta de azúcar muy importante. El promedio de cerca de los 30 tantos dólares.Entonces está muy bien. El alcohol muy mal. Hoy ha subido un poquito el precio del alcohol. Pero hay un excedente de azúcar importante. Entonces la exhortación es: no regalemos el azúcar. Porque si yo voy a vender dos bolsas a 25000 pesos, puedo vender una bolsa a 50.000 mangos. Tengo mucha mucha confianza en los cañeros, porque en realidad, digamos, 10.000 cañeros han hecho lo que ocho industriales no han podido hacer, es retener azúcar.

El panorama para este año: hay buena exportación, pero hay que exportar. El valor de exportación equivalente al día de hoy da 32(dolares) la bolsa. Entonces hay que exportar; el tema del alcohol hay que hacerlo y hay que retener. Entonces: si hacemos esas cosas, muy bien. Si no hacemos esas cosa, mal.

-La están haciendo?-Entiendo que sí, pero si el precio del azúcar se mantiene hoy dentro de 32000 pesos, desde noviembre, con una inflación del 50%, o sea lo racional es que hoy debería estar valiendo la bolsa de azúcar 50.000 pesos.

-Y el precio en góndola?-Y hay de todo. Hay desde 800 pesos, que te da un equivalente a 40000 pesos la bolsa a 1500 mangos, que te da 75000 pesos la bolsa.

Lo que pido a todo el sector, sobre todo al sector cañero, no lo subsidiemos mas a los porteños hermano. No puede ser que un café vale lo que vale, una tortilla vale lo que vale y nosotros un kilo de azúcar no puede valer 1500 mangos. No hay nada más barato que el azúcar. Entonces dejemos de subsidiar a ese país llamado Buenos Aires.

Cuando cuando vos me hablabas de tres Argentinas recién yo lo vengo diciendo hace 42 años: vos tenés una Argentina que es desde Ceres al paralelo 38º; otra del paralelo 38º, a la Antártida y otra de Ceres a la Quiaca. O sea cómo puede ser que nosotros paguemos cinco veces la luz que pagan los porteños; cómo puede ser que la industria aquí gaste 11 o 10 o 9 dólares el BTU(unidad térmica), los porteños pagan 2.60; cómo puede ser que los porteños tengan el transporte más barato del planeta y nosotros tengamos multiplicado por seis. O sea, acá hay un tema central: los porteños no conocen el interior. (Federico) Sturzenegger no debe haber venido nunca acá, (Nicolás José) Posse menos. Cuándo puede haber venido (Luis) Caputo, jamás. O sea y esos son el círculo Olivo. Después empecemos con todos los demás.

Los porteños conocen Puerto Madero, La Cañita, si capaz son muy ricos, conocen Punta del Este. Y se acabó. No hay más Entonces, nosotros, digamos, andamos en bicicleta, nos cagamos de hambre y lo “cosos estos”, que viven en Buenos Aires. Ni nos miran.

-En una oportunidad públicamente hablando vos me decís: vienen los porteños yo los atiendo, los llevo a visitar Tucumán..,-Porque soy un pelotudo.

Voy a Buenos Aires lo máximo que hacen te invitan a Clock Clock. Vos venís aquí, vienen los porteños te empaburan, con tres o cuatros pines ...

¿Sabes dónde nosotros nos empezamos a independizar de Buenos Aires, cuando les empezamos a ganar en el rugby, ahí digamos. Nosotros nos hemos parado Nosotros hemos sido los primeros que nos hemos puesto frente a Buenos Aires. Hermano vamos a la plata. Acá Tucumán son entidades bancarias recaudatorias. Decime uno que saque un crédito acá. Nadie claro. Hay una discriminación, una asimetría.