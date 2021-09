“Somos conscientes que debemos mejorar ese punto de vista. Por ahí nos desbordó el entusiasmo o mucha euforia contenida”, dijo en un programa radiofónico de LV12, Marcelo Corbalán Costilla, Presidente de la Unión de Rugby de Tucumán.

La polémica se centró en la cantidad de gente que asistió a la cancha de Tucumán Rugby, donde el “Verdinegro” recibió a Natación y Gimnasia, campeón en la definición del Anual tucumano. También, ambos clubes contaron con el aliento de sus simpatizantes.

“Había mucha gente que quería ver un espectáculo como este después de un año tan crítico, que no era simpatizante de Natación ni de Tucumán Rugby. Debemos extremar recursos para que no vuelva a suceder, había mucha gente que no debía estar”, agregó.

Corbalán Costilla también dijo que la Unión se hace cargo de cuestiones como el árbitro y demás pero el equipo local debe obedecer lo que disponga el COE.

“Nosotros no tenemos la gente para controlar los accesos ni la cantidad de gente que entra pero lógicamente somos responsables solidarios de todo lo que ocurra. La próxima vez tenemos que tomar medidas más rigurosas”, aseveró.

Por otra parte, el dirigente destacó lo bueno de volver a la competencia y haber llegado a una final de un Torneo tucumano, después de tantos años.

“La vivimos con mucho entusiasmo y alegría. Es un análisis positivo el que dejó el anual. El 2020 fue bastante caótico para los clubes porque no tenían actividad. La pandemia generó un alejamiento de jugadores y creíamos que lo más sano era jugar un torneo tucumano”, cerró.