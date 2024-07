Continua el juicio YMAD-UNT

En el juicio YMAD (Yacimiento Minero Agua de Dionisio)-UNT(Universidad Nacional de Tucumán),que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal, de esta ciudad, declararon varios ex funcionarios de la casa de altos estudios imputados en el caso. Ellos fueron: la titular de la Dirección de Construcciones Universitarias,Olga Cudmani; el Director de Inversiones y Contrataciones,Osvaldo Venturino y el subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, Luis Fernando Sacca. La co defensora del ex rector Juan Alberto Cerisola, la doctora Rosa Luz Casen, al ser consultada sobre esta ultima audiencia contesto lo siguiente:

- Cuénteme qué pasó en la última audiencia.

Doctora Casen: “La última audiencia fue realmente importante porque prestaron declaración indagatoria los imputados, el señor Venturino, señora Olga Cudmani y Luis Saca. Ellos fueron contundentes al momento de ejercer su defensa material. En qué sentido: dejaron en claro las características improlijas que tuvo la instrucción a cargo del Fiscal (Carlos) Brito, ya que aquélla omitió referir a pruebas importantes que beneficiaban a los imputados, no se les permitió hacer ampliación de declaraciones, en algún caso se les rechazó la posibilidad de hacer pruebas dirimentes, entre otras cosas. En el caso de la declaración de Luis Sacca, se explayó –recurriendo a la tecnología- en demostrar que en la UNT no falta dinero derivado de las colocaciones financieras. Para ello, comenzó indicando que en la UNT el sistema contable era en ese momento el Sipefco-Comechingones, sistema que lo dispone Nación para todas las Universidades. Este sistema es integral y muy seguro, tanto que resulta imposible hacer un “manejo ligero” de los dineros de la UNT, como pretende la instrucción que se hizo. A partir de allí, se explicó claramente que todos los intereses de las colocaciones financieras tuvieron su entrada en las cuentas de la Universidad que se ven reflejados en los respectivos asientos contables”.

- Usted me dice que hay un sistema informático, que pone el Ministerio de Educación, que tienen todas las Universidades donde se maneja el dinero que viene de la Alumbrera.

- Doctora Casen: “Claro, porque todo el dinero derivado de Utilidades que repartía YMAD iba a las cuentas de la Universidad, cuentas del Banco Galicia y Banco Nación. Todo el dinero que ingresa por cualquier concepto a la UNT se concentra en un sistema de cuenta única que se explicó claramente en la declaración de Saca. El dinero que provenía de YMAD tenía una ruta según la cual entraba directamente a las cuentas de la Universidad y se lo contabilizaba desde el día uno en que se recibía el cheque. A partir de allí se hicieron colocaciones financieras como se venían haciendo desde siempre en la Universidad, para protegerse de los efectos de la devaluación. Se consultaba a los Bancos y se ponía en el Banco que daba mayor interés o el que tenía mejores beneficios en ese momento. Y todo se recuperó, tanto el capital como los intereses.

Se explicó con cada asiento contable, cómo se reflejaba cada colocación financiera en el sistema contable y en las cuentas de la UNT. Es una cuestión muy técnica. Con las otras declaraciones se explicaron detalladamente el supuesto sobreprecio que se adjudica en algunas obras echando por tierra con las pretensiones de la instrucción y del fiscal Brito en ese sentido. Quedó claro que no hay sobreprecios en las obras. Con relación a este punto, se explicó que una vez que se autorizaba su realización, se confeccionaba un presupuesto oficial. Que el presupuesto oficial es lo que estima la institución que necesita para hacer una obra, en una palabra, cuánto dinero estimativamente necesitará invertir en ella. A partir de allí se suceden distintos pasos que llevan a que las empresas sean las que hagan sus propias ofertas y èstas no diferían sustancialmente . Se invitaba a participar a muchas empresas y las ofertas eran muy parejas, entre ellas y con el presupuesto oficial. De manera que no puede considerarse que haya habido sobreprecios. Los informes en que se basa la instrucción, de Gendarmería Nacional contienen errores que ya están expuestos y se verá más profundamente durante el debate”.

-A partir de ahora, ¿qué sigue?

- Dra. Casen: “A partir de ahora, el fiscal tiene que presentar la lista tentativa de testigos para cada audiencia, entonces en principio, ya vamos a tener declaraciones de testigos en la próxima audiencia. Entendemos que el primero que va a tener que declarar, porque es el representante legal del penalmente ofendido, y así lo ordena el Código Procesal Penal de la Nación, es el rector de la Universidad”.