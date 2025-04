Consejo para ser un buen tenor

“Cuando uno pone pasión, cuando uno pone alma, entrega, cabeza en algo y sobre todo dedicación, estar “al pie del cañón” como se dice, se llega”. Esto es lo que aconseja el tenor Ramón “Monchi” Poliche a aquellos que quieren triunfar como cantante. Esto es parte de la conversacion con el artista:

-Si hay gente que quiere ser tenor como vos ¿qué le decís?

-Y yo le digo que más allá de la cuerda que le toque naturalmente nacer, que puede ser, caso los varones: bajo, barítono o tenor, lo importante de esto, como en todas las cosas, es la pasión. Cuando uno pone pasión, cuando uno pone alma, entrega, cabeza en algo y sobre todo dedicación, estar “al pie del cañón” como se dice, se llega y se van obteniendo, no me gusta la palabra éxito, porque el éxito es efímero, se va haciendo un camino y se van logrando triunfos en la vida. Se van logrando a través de la pasión y de la entrega y de la dedicación. Yo confío mucho porque te pueden dar un talento ¿no es cierto?. Pero, si vos, ese talento no lo trabajas y no estás con la constancia que se necesita y con el estudio, la dedicación, y yo no sé a dónde se llega. Entonces yo le diría: si tienen una pasión, tienen un talento, falta el trabajo que es el 90%.