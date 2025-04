Ramón “Monchi” Poliche y una vida con muchos éxitos

Ramón “Monchi” Poliche es una figura conocida. Viene de una familia tradicional de nuestro medio y es uno de los tenores destacados en la provincia. En uan conversación en el programa “Tucumán con todo”, se emite por America Tucuman y por Radio 21 AM1120, dijo lo siguiente:

-Vos vivis de la voz.

-Sí, sí, sí,

-Parte de tu vida es la voz

-Gran parte de mi vida, sí. Yo tengo dos profesiones, si se puede decir. Una soy escribano público, que uso también la voz a diario, para hablar, para trabajar, digamos, en el escritorio y otra soy cantante.

-Hablame un poco de tu historia.

-O sea con relación a esto me imagino.

-Primero vamos al tema del escribano. -Yo estudié en la universidad, en la UNT(Universidad Nacional de Tucumán) y mi padre era escribano. Yo soy el menor de cuatro hermanos y, mis hermanos, ninguno había abordado la profesión. Entonces quedaba yo. Al final que me gusta el derecho. A mi hermana también, es abogada. Entonces empecé la carrera a los 19 años en la UNT. Me recibí y empecé a trabajar en el año 90. O sea que ya tengo varios años de profesión como escribano. Y la música siempre me acompañó a mí desde la adolescencia. Yo cantaba folklore. Tenía conjuntos. No sé si lo conocen a “Los hermanos Paz”, por ejemplo. Yo aprendí digamos los rudimentos de la guitarra, del canto, en la casa de estos amigos, entrañables, que son “Los Paz”. Yo tenía mi abuela, que era la madre de mi mamá, que vivía en casa con nosotros, que era una persona nacida en 1902, en Buenos Aires, abonada al Teatro Colón. Entonces siempre decía a mi mamá cómo no me mandaba al conservatorio . Y, bueno, esas cosas que, uno por ahí, no quiere ir a un estamento, a una institución, a aprender, formalmente, la música, sino que la va haciendo en la calle, en las guitarriadas, en las reuniones, informalmente. Y, después, con el tiempo, me empecé a formar vocalmente, musicalmente y llegué al género lírico, que es una pasión que yo tenía guardada y que, yo no me daba cuenta. Pero, mi abuela, ya veía algo en eso, porque ella tenía unos discos en su departamento, al fondo de mi casa, de música clásica y tenía dos óperas, me acuerdo: una era Carmen(Georges Bizet), otra era Pagliacci(Ruggero Leoncavallo).

-Mira Carmen y Pagliacci..

-Y yo de tanto escuchaba folklore por ahí, escuchaba algo de rock nacional, Los Beatles, que ya se habían separado hace muchos años, pero me gustaban y escuchaba la ópera. Me llamaba la atención y, bueno, después empecé a estudiar, digamos, privadamente, como te decía, música, idioma y técnica vocal con profesores particulares.

-Y cuándo empezabas vos a trabajar profesionalmente con la música.

-En el 2001, tomo mi primera clase de canto, empiezo a desarrollarme, profesionalmente con roles en el 2004, que hago mi primer musical. Me acuerdo que se llamaba “La Papiza”, bajo la dirección de Pablo González y de Anelisa Skovman. Hago mi debut, digamos en el género ya profesional, salido del folklore.

-Vos sos un escribano, vienes de una familia de escribano, buen pasar, pero con la música te ha ido bien.

-Muy bien.

-Podes vivir de la música?

-Mira yo lo que te puedo decir, si decimos una buena vida, desde el punto de vista espiritual, es fantástica, porque la música, muchas veces la gente no entiende, sobre todo los que administran..

-Pero a veces no alcanza con eso.

-No, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Ya te digo cuál es mi opinión de eso, pero yo quiero remarcar esto. Muchas veces, los que gestionan cultura y música, por ahí, y no hago alusión personal a nadie, no entienden que la ganancia que da la música es espiritual. Pero cambia la vida a las personas y a uno mismo le cambia la vida. Ahora vamos, desde el punto vista económico, es duro el camino, pero yo tengo muchos amigos, vos sabes que yo tengo una formación que se llama Fratenori, con grandes amigos, como Miguel Marengo, como Blaz García y como Fernando de la Orden, sobre todo Miguel y Blaz, toda la vida han vivido la música y viven muy bien. Han podido lograr muchas cosas y mi mujer, por ejemplo, aparte de psicólogos, esta en el Coro Estable de la Provincia. Muchos colegas están en el Coro Estable de la Provincia y se vive. Lo que pasa es que, depende cuáles son las aspiraciones materiales y económicas que uno quiera tener, para ver al nivel que puede hacerlo. Ahora hay gente que vive muy bien de la música

