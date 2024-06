Como sería el nuevo esquema de jubilación con la Ley de Bases

¿Qué pasará con aquellas personas que no cumplen los 30 años de aportes? ¿Cómo accederán a una jubilación? ¿Cuál será la edad jubilatoria según el proyecto de la Ley de Bases? ¿Qué pasará con la jubilación para amas de casa? Todas estas preguntas y muchas más contestó la asesora previsional Sandra Checa en la mañana del martes, en el living del programa Tucumán con Todo. Así explicaba la especialista como cambiaría la posible aprobación de la ley a los actuales acuerdos jubilatorios.

-Vamos a hablar del sistema previsional y de la moratoria fundamentalmente, que ya se vence. Hablamos de personas que se quieren jubilar y no tienen los 30 años de aportes ¿Qué hay que hacer? Porque en la nueva Ley de Bases se está planteando que se eliminaría la moratoria, todo el sistema que había en que las personas que no tenían los años de aportes podían comprar los años de aportes y después podían jubilarse. Ahora, si la ley base se aprueba, eso desaparece.

-” Lo primero que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos un sistema previsional solidario. El proyecto de la Ley de Bases plantea la derogación de la ley actual Nº27705, que permite a las personas acceder a una jubilación a través de un plan de pago o pago de contado de los años de aportes que no pudieron realizar durante su etapa activa. Si bien esta ley tiene su caducidad en marzo del 2025, lo que plantea el proyecto de la Ley de Bases es que se deroga esta ley. Entonces la pregunta es ¿cómo nos vamos a jubilar? Vamos a tener que cumplir el requisito de los 30 años de aportes y la edad 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Y aquellas personas que llegada la edad no reúnan los 30 años de aportes, la ley de bases establece una prestación de retiro proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a pagar proporcionalmente a la cantidad de aportes que haya tenido esa persona.”

- ¿Se puede jubilar?

-” Se puede jubilar siempre y cuando tenga un mínimo de 10 años de aportes. Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar con las personas que no tienen ni siquiera los 10 años de aportes? Por ejemplo, las amas de casa. La ama de casa para poder tener una jubilación o una asistencia del Estado que hoy conocemos lo que es la PUAM, la Prestación Universal al Adulto Mayor tiene que demostrar su vulnerabilidad social. Y muchas amas de casa quizás no puedan pasar el informe socio económico por los bienes gananciales con su esposo que ha trabajado toda la vida. Tienen una casa a su nombre, tienen vehículos a su nombre. Hay un informe socio económico de AFIP que se debe pasar.”

- Pongamos como ejemplo, una ama de casa. En la casa hay un auto. Una casa. Bueno, ya va a ser difícil que pueda pasar.

-” No accede a la PUAM porque el informe socio económico está pensado justamente para que el Estado pueda evaluar esa vulnerabilidad social. Porque la PUAM es una prestación del Estado de asistencia a la pobreza del adulto mayor. También el uso de tarjetas, de débitos, de crédito, se evalúa en el informe socio económico.”

- ¿Usted sabe que el origen de esta prestación era para la gente que llegaba a cierta edad y no podía jubilarse? Fundamentalmente para el vulnerable. Sin embargo, a veces en casa había autos de alta gama y se jubilaban.

Exactamente. Lo que el Estado busca es separar la paja del trigo, como quien diría. Entonces, ahora, lo que va a pasar con la derogación de esta ley es decir ¿quiénes tienen realmente esa situación para acceder a esa prestación? Traje unos números que realmente son bastante llamativos para que nosotros podamos entender la situación de nuestro sistema. Porque la gente tiene que entender que el sistema que tenemos nosotros es un sistema solidario. Por lo que habría que pensar ¿tiene sustentabilidad este sistema? El ANSES ¿recibe la suficiente cantidad de fondos para soportar la cantidad de beneficiarios que tiene hoy el sistema? No hay sustentabilidad.”

- A una ama de casa ¿Cuánto es el mínimo que le piden ahora? Tiene tarjeta, tiene auto, tiene todo ¿Se puede jubilar hasta el 30 de diciembre?

-” Hasta marzo del 2025. Inclusive las mujeres entre 50 y 60 años y los hombres entre 55 y 65 años, pueden realizar el trámite para la regularización de aportes para que llegada la edad puedan contar con los 30 años de aportes que requiere ANSES. Hasta marzo del 2025 que caduca la ley 27705.”

- Si no llega la edad o aportes para iniciar el trámite. Si quiere jubilarse ¿qué le piden? ¿Cuánto es lo que tiene que ingresar a la casa?

-” Si no llega con la cantidad de aportes hoy, en este contexto, tiene que pagar la moratoria de los años que le faltan y te tiro un dato: cada mes cuesta 18.500 pesos. Para poder hacer un plan de pagos de hasta 120 cuotas, tiene que pasar este informe socioeconómico que comenté.”

- ¿Qué ingresos tengo que tener? Yo tengo tarjeta, tengo auto, tengo casa, una casita de fin de semana.

-” No te exigen un ingreso, tenés que pagar de contado los años.”

- Vamos a marzo. No hay más ley.

-” No te jubilás. O, proporcionalmente, si has tenido en algún momento, 10 años como mínimo, Hoy la PUAM es el 80% de la jubilación mínima, que hoy está en 206.000 pesos. Los que reciben la PUAM, cobran alrededor de 152.000 pesos. Eso es lo que va a quedar, pero tienen que demostrar vulnerabilidad social. Si no, no pueden jubilarse, solamente proporcional.”

- ¿Qué es la vulnerabilidad social para usted?

-” Es no tener, básicamente, bienes patrimoniales. No tengo auto, no tengo casa, no tengo ingresos, el Estado me tiene que asistir.”

-¿Y así quién se jubila?

-” Aunque no se crea, tenemos un gran número de ciudadanos argentinos que, en estos momentos, no tienen ingresos demostrables. Están trabajando en la absoluta informalidad y pasan tranquilamente un informe socioeconómico y el Estado los tiene que asistir. Se jubilan las personas que están en esa situación con la POAM.”

-La clase media...

-” La clase media es la que tiene que pensar a través y a partir de la educación financiera, si no va a reunir la cantidad de aportes para jubilarse, en una forma de ahorro, de poder generar ese fondo de emergencia para la vejez. Tiene que empezar a ahorrar. La clase media tiene que empezar a ahorrar. Es así. ¿Con qué vas a complementar la jubilación? Si ya hoy, con aportes, estás cobrando el 50% de lo que cobrabas en actividad. ¿O te vas a jubilar por la mínima?”

-Si la persona ha hecho todos los aportes en su vida. ¿Cuánto cobra?

-” 206.000 pesos si es trabajador independiente. Si ha hecho todos los aportes en la vida. Un autónomo, o un monotributista.”

-Es difícil, ¿no?

-”Es difícil la vejez. Por eso es necesaria la educación financiera para empezar a pensar en un resguardo para la vejez.”