César González: "Jaldo nos prometió intervenir para que cesen despidos y suspensiones"

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta mañana a la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) delegación local, encabezada por su secretario general, Cesar González. En la oportunidad estuvo presente el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

“Hoy esta actividad se encuentra en emergencia por diferentes motivos que tienen que con el proceso inflacionario que ha llevado los costos de insumo, los costos de funcionamiento están totalmente arriba, a tal punto que la actividad corre un serio peligro de paralizarse”, afirmó y añadió: “Como gobernador de la provincia me preocupan los 600.000 usuarios, pero también me preocupan los 3.000 trabajadores que pueden quedar sin trabajo y que no van a poder llevar dignamente lo que necesita su familia para vivir”.

En ese sentido, Jaldo remarcó que el ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, ayer entrevistó al secretario de Transporte de la Nación: “Las noticias no son buenas ya que todavía no hay en vistas transferencias de recursos en el mes de enero. También se puso en vigencia el presupuesto del año pasado, con lo cual las compensaciones en el año 2024 serían las mismas que las compensaciones del 2023, es decir, estarían congeladas luego de este proceso inflacionario importante”.

En ese marco, Jaldo subrayó su encuentro con la comisión directiva de UTA. “Hay muchas preocupaciones en los trabajadores por preservar las fuentes de trabajo, ya que han empezado a salir algunos telegramas de suspensiones, otros de despido. Y como Gobierno vamos a interceder, pero nos encontramos solo como gobierno de la provincia para enfrentar un problema tan importante”.

Y concluyó: “Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que el servicio se siga prestando en Tucumán y no de manera disminuida. Vamos a pedir que el servicio se normalice en toda la provincia como corresponde y como mandan las ordenanzas”.

“Nos dio la tranquilidad que tomará cartas en el asunto para que cese (las suspensiones y despidos) y le encontramos una solución hasta que el gobierno nacional defina cual será la política para el transporte público de pasajeros”, aseguró González.

De todas formas adelantó que mañana jueves UTA concurrirá a la Secretaría de Trabajo de la Provincia (que depende del ministerio de Gobierno y Justicia) a plantear el conflicto. “Seguramente las autoridades convocarán a las partes a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo”, estimó el gremialista.

Por lo que trascendió desde el gremio que nuclea a los choferes de colectivos, los empresarios tendrían intenciones de avanzar con 60 despidos más y 100 suspensiones nuevas. “A medida que llegan las notificaciones los letrados de UTA están rechazando cada una de ellas”, aseguró González.

Al ser consultado sobre la “normalización” del servicio (hasta el momento los empresarios aplican una disminución en la frecuencia de recorridos) González esperó que “se concrete en febrero luego de la reunión que mañana mantendrá Jaldo con los integrantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT)”.

En este sentido recordemos que el Gobernador recibió el lunes pasado a los miembros de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), y espera resultados de la reunión que por estas horas mantiene el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en Ciudad de Buenos Aires con las autoridades nacionales del Ministerio de Transporte. En este sentido mañana jueves volverá a recibir al sector empresarial.

“La Provincia, lejos de desentenderse, nos hacemos cargo del transporte público y llevamos soluciones concretas. El transporte va a seguir funcionando. Hoy se fueron con el compromiso de no parar el transporte público del pasajero,”, sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo el lunes último.

En la oportunidad y ante los empresarios del rubro Jaldo agregó: “Seguimos insistiendo que las asimetrías de las compensaciones son muy importantes todavía y, al regreso del ministro de Economía, vamos a instrumentar un acuerdo que tenga que ver dentro de la emergencia que tiene hoy el transporte público de pasajeros, una decisión para evitar cualquier tipo de paro del servicio público de pasajeros en Tucumán”.