Atlético Tucumán consiguió un importante punto en su visita a River, luego de igualar 0 a 0 por la segunda fecha de la liga Profesional de Fútbol.

Uno de los principales responsables del punto que se trajo el Decano de Buenos Aires fue el arquero Carlos Lampe. El experimentado portero boliviano llegó hace pocos días a Tucumán y se ganó la titularidad en el conjunto dirigido por Lucas Pusineri.

“Estoy contento por la entrega de mis compañeros, fue una semana muy movida. Llegas y a los dos días tenés que saber 45 nombres más o menos. Felicitaciones a los chicos, hicieron un gran trabajo. Hay que aguantarle la intensidad a River. Este punto es valioso y ahora nos tenemos que hacer muy fuertes en casa”, dijo luego del encuentro.

“Me mataban cuando no jugaba, vamos a ver ahora”, comentó. Luego agregó que, “hay algo de la cabeza. Uno tiene que estar muy preparado siempre. En Vélez no me tocó jugar pero igual me entrenaba igual o mejor y no aflojaba. El momento llega y uno tiene que estar preparado y demostrar tranquilidad y solvencia”.

“Creo que me dieron una chance importante al venir acá. Tenía esa espinita de jugar partidos importantes y sentirme importante. De los dos clubes me fui muy bien con la dirigencia y con mis compañeros. Siempre traté de sumar, uno siempre tiene que ser positivo y entrenarse”, cerró.