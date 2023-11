Bomberos Voluntarios, héroes anónimos en las calles de Tucumán

Primero, un poco de historia. La figura de los Bomberos Voluntarios nace en pleno auge de la inmigración, en el barrio porteño de La Boca, donde tuvo establecida su primera sede. El estado de hacinamiento en conventillos y pensiones superpoblados, las deficientes pautas de seguridad y edificaciones precarias eran el caldo de cultivo ideal para la propagación del fuego. Una respuesta para afrontar esa situación fue la formación de un grupo de vecinos voluntarios, nucleados en una asociación que sería el gen precursor de los actuales Bomberos Voluntarios. Fue Tomás Liberti, un vecino del barrio, quien, ante un trágico incendio ocurrido 1884, emitió una solicitada pública expresando su preocupación y la “necesidad de una Sociedad de Bomberos que en los momentos de peligro salven nuestros bienes y a nuestras familias”. El sueño se materializó el 2 de junio de 1883, quedando esa fecha como el día del bombero voluntario en nuestro país. El primer “bautismo de fuego” para esta recién nacida asociación sería en el incendio de una fábrica de velas en Barracas sud, el 14 de noviembre de 1885.

Las provincias fueron replicando la iniciativa, enmarcándose dentro del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, cada vez con mayor organización y recursos. Se establecen, de esta manera, las primeras federaciones de Bomberos Voluntarios. Tal es el caso de la asociación Tucumán, fundada en el año 1899.

Actualmente, la delegación Tucumán cuenta a su vez con otras 22 delegaciones repartidas en distintas localidades de la provincia, la mayoría de ellas federadas bajo la insignia de 3 de febrero. Se divide en dos grupos. Uno abocado al rescate de víctimas, controlando el estado de salud y efectuando las maniobras de primeros auxilios. El segundo grupo se aboca a la extinción de las llamas, y todo lo referente al siniestro, como la evacuación de vecinos y control de seguridad de la zona. La oficina de Bomberos de la provincia recibe entre 7 y 10 llamadas, de las cuales una tercera parte son por situaciones de consideración, mientras que las restantes, de menor relevancia, son igualmente atendidas y controladas para evitar daños mayores. Bomberos también participa activamente en distintas acciones solidarias, como festejos del día del niño, ayuda a inundados, traslado de donaciones, etc.

En la página de la Asociación podemos encontrar, para inscribirse como bombero voluntario, los siguientes requerimientos: secundario completo o en trámite, certificado de aptitud física y residencia. Pero el requisito imprescindible es ese que no figura en la lista, pero que todos presentimos cuando escuchamos la palabra bombero: el altruismo. Ese que impide anteponer la propia seguridad al bienestar ajeno. Esa que no mide riesgos si no necesidades. Esa que convierte al ser humano común en un gigante.

El bombero voluntario, el héroe anónimo de rostro invisibilizado por el hollín, que de entre los escombros salva personas, animales y bienes, rescata, sobre todo, la fe en la grandeza humana.