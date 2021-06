No es sencillo con 18 años, salir de tu zona de confort, estar lejos de los afectos y comenzar a transitar nuevas experiencias y emociones.

Belén Monteros llegó a River Plate hace dos años, después de un gran paso por Atlético Tucumán, club que la recibió en sus comienzos con el fútbol, donde creció mucho y se formó.

Era tan bueno su rendimiento que fue citada a una preselección de la Sub-17 y entrenó una semana en Ezeiza.

El paso de Belén por Atlético Tucumán. Foto de Facebook.

“Me gustó mucho vivir eso. Tenía nervios pero fue una gran experiencia. Había mucho profesionalismo”, expresó Belén, que en julio cumplirá 20 años.

Aproximadamente a los 14 años su tía Gabriela Guerrero, que en entonces jugaba en Atlético Tucumán, la llevó al club y el DT Marcelo Tarifa quedó impresionado con la habilidad de Belén con la pelota y decidió incorporarla al equipo.

“Soy fanática de Atlético y desde que tengo memoria voy a la cancha. A muerte con esos colores. Dani Escasena, Yani Ledesma, Daiana Valle y Adriana Larrahona siempre me aconsejaron y estaban pendientes para que vaya a entrenar”, dijo la delantera.

El paso de Belén por Atlético Tucumán. Foto de Facebook.

River, un gran salto

Fue una revolución para Belén los cambios repentinos de club, de compañeras, de entrenadores, amigas así y sobre todo de casa. Eso le ayudó a crecer no solo futbolísticamente sino también como persona.

“Gracias a Dios me tocó una familia súper unida. Hoy todo lo tengo es gracias a mi papá, mamá y hermanos que me ayudan muchísimo. El fútbol es un deporte que te deja muchas cosas, aprendes y conoces a personas geniales pero mi familia me motiva a seguir y también mi primo que hoy no lo tengo, pero me da fuerzas desde arriba”, dijo la “Tucu”, como la conocen en la institución de Núñez.

Actualmente es jugadora de River Plate. Foto de Facebook.

“Llegar a River fue un paso muy grande con mucha experiencia y desarrollo para mi. Cambié bastante el nivel. No me costó adaptarme porque el equipo es como una familia, me recibieron de la mejor manera, me incorporé muy rápido y ahora tengo muchas amigas”, confesó.

“Es nuestro orgullo”

Belén tiene hinchada propia en San Cayetano, barrio donde nació y creció. Allí viven sus padres Juan y Cynthia y sus hermanos Rocío, Celeste, Enzo y Gabriel, el más pequeño del hogar.

“Ella es una excelente hija, nos cuesta mucho tenerla lejos pero está luchando por sus sueños y la vamos a apoyar siempre. Es nuestro orgullo”, dijo su mamá.

Tras una lesión de rotura de menisco externo, Belén fue operada ayer y ahora le esperan dos meses de recuperación.

“La verdad que la está pasando mal con la lesión porque ella quiere entrenar y jugar. Estamos todo el tiempo en contacto con ella y le decimos que nunca baje los brazos a pesar de las piedras que se le presenten en el camino”, cerró Cynthia.

La meta está firme en la cabeza de Belén. “Tengo muchos sueños pero por ahora estoy concentrada y peleando para jugar en la primera de River”, anheló la “9” que tiene como ídolo a el “Pulga” Rodríguez.

“Tengo una foto con él cuando era chica pero tengo que actualizarla”, finalizó entre risas.