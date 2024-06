Antropología II: “El santo caído del cielo”

“Se llamaba “el santo caído del cielo” y durante muchos años perduró como un mito”, explicaron los doctores en Arqueología, Constanza Cattaneo y Exequiel del Bel, al comentar el caso de un desaparecido en la localidad tucumana de Santa Lucía y que fue tirado desde un helicóptero en Pozo Hondo, Santiago del Estero. Esto es parte de la investigación de estos profesionales que explican investigaciones en Tucumán y en otros lugares del país.

-Periodista: Dónde trabajaron ustedes en el tema de buscar dónde había restos de desaparecidos. En qué lugares?.

-Constanza Cattaneo: Y nosotros comenzamos, nuestros primeros pasos fue en Pozo de Vargas. Trabajamos ahí desde que ingreso al equipo en el año 2006 hasta el 2009. Pero el equipo ya anteriormente venía trabajando en el 2002. Y, después, finalmente nos volcamos a otras causas que son la del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y también el trabajo en lo que se conoce como “Escuelita”(en Famililla),

-Exequiel del Bel: Un poco para ampliar también, además de esos tres lugares que son los emblemáticos, los más emblemático, porque”Escuelita”, es el primer centro clandestino del país y “el Arsenal”, es el más grande del NOA. También como equipo hemos trabajado en otras provincias, en Chaco, pero también en Santa Lucía, que Constanza ha realizado sus estudios ahí. Tenemos también gente en el equipo que trabaja los llamados “Pueblos de Bussi” y en Potrero de las Tablas, por ejemplo. Somos un equipo donde tenemos muchos frentes, no todos a través de causas judiciales, pero sí a través, por ejemplo, o de la Universidad o del CONICET.

-Periodista: vamos a Santa Lucía, que teóricamente son los primeros casos, encontraron personas desaparecida, encontraron restos?

-Constanza Cattaneo: O sea el único caso de un poblador de Santa Lucía, que sus restos fueron identificados el caso de José Toconás, que además es un caso muy emblemático, porque fue tirado de un helicóptero en las cercanías de un pueblo de Santiago del Estero, que se conoce como Pozo Hondo y, durante muchos años, la gente del lugar encontró a los restos y los tenían en una Tumba NN y, de hecho, era casi como un santo. Se llamaba “el santo caído del cielo” y durante muchos años perduró como un mito. En el año 2011, convocan al Equipo Argentino de Antropología Forense, que hagan, digamos, los análisis de cotejo de de sangre que ellos venían haciendo y finalmente identifican a este poblador de Santa Lucía, que es el único identificado, concretamente, digamos, de la localidad de Santa Lucía. Después hay casi de 50 personas desaparecidas, tanto de la localidad, como de las colonias azucareras que eran parte del Ingenio, que hasta el día de hoy continúan detenidos o sea desaparecidos.

-Exequiel del Bel: Hay un problema, para dar contexto, por ahí primero, acá en Tucumán se da el Operativo Independencia, en el 75, diferencia de todo el país, que después se da en el 76.

Hay un gran vacío en cuanto a identificaciones del Operativo Independencia. O sea hay un montón de centros clandestino de la provincia, que si bien es chica de tamaño, es una de las provincias donde inició la represión en el 75. Hay muchísimos centros clandestinos, pero hay un vacío enorme, aún por ese pacto de silencio también que las Fuerzas Armadas, hasta hoy, hasta el día de hoy mantienen. Entonces es muy complejo. Se ha identificado un porcentaje muy chiquitito de desaparecidos del “Operativo Independencia”. Entonces por eso también son investigaciones que llevan tanto tiempo. No solamente en estos lugares, sino todo el contexto, todo el circuito represivo, la formación de las escuelas de los militares.

O sea la investigación va mucho más allá y, por ahí también, eso es que nosotros, no solamente, como equipo hacemos Arqueología Forense, sino que hacemos arqueología pasado-contemporáneo que es mucho más amplio para poder, justamente, ir descubriendo estas ausencias-Periodista: mencionabas el Operativo Independencia y mencionabas “la Escuelita” de Famaillá. Cómo están trabajando, qué están haciendo allí ustedes.,

-Exequiel del Bel: Bueno en “Escuelita de Famaillá”, si bien no se trabajó a través de una causa judicial, que sí la hay, pero, como que es una medida puntual, nosotros, como equipo, trabajamos en conjunto con sitios, a nivel Nación, sitios de “memoria”, a nivel Nación. Trabajamos con conservadores de la ESMA(Escuela de Mecánica de la Armada) y del ex Atlético(en Buenos Aires). También hicimos una primera etapa, donde si bien, no hay testimonios que digan que hay inhumaciones clandestinas o fosas de inhumaciones clandestinas, nosotros como equipo en los planes integrales que hacemos, hacemos un relevamiento completo, tanto, o sea, hacemos excavaciones, también hacemos prospecciones y también trabajamos en los edificios. Logramos una primera etapa y resta una segunda etapa, que es la profundización de los lugares, donde vimos que puede haber algún tipo de evidencia enterrada, por ejemplo, encontramos un basurero. Es contemporáneo con el centro clandestino, pero, esa segunda etapa, hace años que la tenemos, desde el 2017, pendiente por falta de fondos y donde también está bueno seguir con entrevistas y aplicar el “Blest”, que es un químico que detecta sangre, que aún no se ha hecho en “Escuelita”.