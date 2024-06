Arqueología I: Tucumán y Catamarca y el desarrollo de la carrera

En una extensa conversación con los doctores en Arqueología, Constanza Cattaneo y Exequiel del Bel, explican porque eligieron la carrera de Arqueología Forense y como es el sistema de enseñanza de esta disciplina en la República Argentina. En una conversación con los periodistas Romina del Valle Aguirre y Germán Valdez los profesionales señalaron como hicieron sus carrera.

Esto es parte de la conversación:

-Su nombre completo por favor?

-Constanza Cattaneo

-Su nombre por favor?

-Exequiel del Bel

-Periodista: Queremos saber dónde naciste, dónde te formaste, tus estudios primarios, secundarios, también los universitarios.

-Constanza Cattaneo: Yo soy de acá, soy tucumana, soy hija de la universidad pública porque hice mis estudios primarios y secundario en la Escuela Sarmiento, escuela universitaria. Después entré a la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Migue Lillo, para estudiar Arqueología y, mis estudios, ya de posgrado, los hice en la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de Doctora en Arqueología.

-Periodista: Cuánto tiempo llevo el trayecto del grado y ser doctora cuánto tiempo le llevó?

-Y fueron unos 12 años. Nuestra carrera tiene mucho trabajo de campo y eso por ahí va limitando el llevar el ritmo de los exámenes. Tiene un trabajo que se llama “tesina final”, lo cual también es un trabajo de investigación, que hace por ahí, los tiempos se extiendan un poco.

-Periodista: Ezequiel acerca de vos también. Queremos saber si sos de acá de la provincia y sobre tu formación.

-No, yo soy de Río Cuarto, Córdoba. Me vine a estudiar acá a Tucumán, Arqueología, hace ya 21 años. Egresé, igual que Constanza, de la Facultad de Ciencias Naturales con el título de Arqueólogo y también el doctorado de Arqueología lo hice en la Universidad de Buenos Aires.

-Periodista: Qué los llevo a estudiar esta carrera?

-Constanza Cattaneo: En mi caso en particular dedicarme a lo que me dedico. Nosotros trabajamos, somos un equipo que hacemos Arqueología Forense y ,justamente, fue el trabajo pionero del equipo argentino de Antropología Forense que buscaba los restos los desaparecidos. Yo quiero dedicarme a eso, fui buscando las vías, me enteré que había una carrera de Arqueología acá, que brindaba algunas herramientas para poder dedicarme y fui inmediatamente, a los pocos años, casi en segundo año, de ingresar a la carrera, que ingreso ya formalmente en el equipo en el LIGIAAT(Laboratorio de Investigaciones Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán), que es el equipo tucumano, uno de los equipos tucumanos que trabaja en causa de Lesa Humanidad y, desde ese momento, compartimos ahí muchos años de trabajo.

Nos constituimos como peritos de causas que se estaban dando acá en la provincia, justamente con ese fin identificar lugares de inhumación clandestina y la búsqueda de los restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

-Periodista: Y a usted qué le llevó a esto.

-Exequiel del Bel: A mí me gustaba un poco la historia en general y Arqueología también, un poco el pasado de la sociedad humana. Con esa idea me vine a Tucumán, porque además era el único lugar en el país donde se daba Arqueología.

-Me repite eso. El único lugar?

-Exequiel del Bel: El único lugar. Sí en un momento fue Catamarca una escuela. Y ahora, actualmente, el título de Arqueólogo es en Catamarca y en Tucumán, nada más. En las otras provincias o sea en Córdoba, de donde vengo, era Historiador con orientación Arqueología o en Buenos Aires, por ejemplo, Antropólogo con orientación. Pero el título Arqueólogo, como tal, es acá y en Catamarca. Eso me gustaba un poco más. Hay gente de muchas provincias y después cuando entré a la carrera, empecé a conocer al equipo el LIGIAAT. Me gustó mucho esa temática y durante muchos años hice Arqueología tradicional, que es el tema de comunidades indígenas. Y, en paralelo, esta Arqueología Forense o del pasado contemporáneo, que le decimos nosotros, hasta que me sumé al equipo y, hasta la actualidad, estamos ahí.