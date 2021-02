El Club de Pelota de Gualeguay será sede del Torneo de Pelota Paleta en el Primer Encuentro Nacional de Damas en Trinquete y Frontón, que se llevará a cabo el 13 y 14 de febrero, en la provincia de Entre Ríos.

Anahí Albornoz, del Club San Pablo y Cynthia Pinto (Campeona Panamericana) de El Frontón Tucumán, competirán en duplas, la cual fue confeccionada por la Confederación Argentina de Pelota.

Anahí vive horas de mucha alegría y expectativa, por el hecho de ser su primera experiencia. “Son muchos años de jugar a este hermoso deporte así que espero todo salga bien. Se lo vive con mucha ansiedad. Representar a la provincia es un honor para mi”, sostuvo.

La pandemia también afectó a la jugadora de San Pablo, como a todos. “Tocó parar, cuidarnos y no salir pero en el momento que pasó un poco todo, me puse las pilas nuevamente. Siempre con las medidas necesarias para cuidarnos. También estuve parada un mes por una lesión en mi rodilla pero volví al 100 % con mucho entrenamiento y pude llegar con las fechas”, contó.

En la preparación de estos meses, Anahí entrenó en San Pablo y Cynthia hizo lo propio en su Club El Frontón.

“Estoy aproximadamente hace 11 años en el club y la verdad es hermoso este deporte, se los recomiendo a todos. Mi hermano es el que me llevó a la cancha por primera vez y nunca más salí. Son pocas las canchas que hay en la provincia y quizás por eso no hay mucha difusión y no todos lo juegan”, agregó.

Los afectos son fundamentales para afrontar desafíos y mucho más en el caso de Anahí, por ser su primera experiencia. “Mi familia está muy feliz por esta oportunidad y el apoyo de ellos es inmenso”, expresó.

Pase lo que pase, el sueño sigue

“Después de jugar este torneo las ganas de jugar van a crecer aún más. Sea cual sea el resultado voy a seguir adelante entrenando y dando siempre lo mejor de mi. Tengo dos sueños. En lo deportivo, es que pueda traer algo a la provincia. Y también que todo esto de la pandemia pase pronto para poder abrazar a los nuestros”, finalizó.

El Encuentro Nacional de Damas 2021 será transmitido por Facebook Live de la Confederación Argentina de Pelota.