Luego de cinco días de una intensa búsqueda, el cuerpo del odontólogo Oscar Marcial fue hallado en la tarde del miércoles. Lo encontraron en una ruta camino al río Nio, en avanzado estado de descomposición. El principal sospechoso, el uniformado que se entregó a las autoridades, Mariano Manuel Vizcarra había declarado que había arrojado allí los restos.

El fiscal Carlos Sale confirmó que los restos hallados son de Oscar Marcial, quien el sábado pasado salió de su casa a comprar una torta para el festejo de su cumpleaños y nunca volvió. Junto al fiscal viajó un hermano de la víctima que identificó el cadáver y la persona que proporcionó el dato sobre la ubicación del cuerpo. Se trata de un efectivo policial, quien era considerado por la fiscalía como el principal sospechoso. El uniformado, identificado como Mariano Manuel Vizcarra, se presentó con su abogado en las oficinas del Ministerio Fiscal e indicó que el cuerpo se encontraba en ese lugar. El presunto autor del hecho quedó aprehendido y será imputado formalmente en las próximas horas. La causa fue calificada provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sobre el caso, el ministro de seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa expresó que, “había desaparecido y se cree que ese día, al día siguiente de su cumpleaños, sería el día que falleció. Eso lo va a determinar la autopsia. Me imagino que parcialmente va a estar hoy. Eso son datos que tiene el fiscal”.

Sobre el policía Vizcarra, el funcionario dijo que hoy está previsto que declare ante el fiscal Sale sale y el juez. En la audiencia seguramente el fiscal le va a imputar un delito. “Ayer fue como un acta de colaboración junto con su abogado”, detalló Agüero Gamboa, y añadió que con esa manifestación contó donde estaba el cuerpo.

Con relación a las hipótesis sobre el crimen, el titular de la cartera de seguridad manifestó que “la mas fuerte es la hipótesis sentimental. Ellos mantenían una relación sentimental”, sostuvo.

La hipótesis relacionada al dinero está descartada. “De dinero no, porque él no salió con mucho dinero de su casa, las cuentas bancarias no fueron tocadas o sea que no hubo un vaciamiento de la cuenta ni un dinero extraído”, explicó.