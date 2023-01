Agenda política: Jaldo recibió a la dirigente Ludmila Lizárraga

En la mañana del martes, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho a la dirigente política Ludmila Lizárraga, con quien dialogó sobre la situación actual de la provincia y las acciones que se están llevando adelante. “Trabajar para y por Tucumán es el compromiso que asumimos y que vamos a sostener desde este proyecto inclusivo que busca el consenso y la unidad”, destacó el Primer Mandatario.

Asimismo, Jaldo remarcó el “entusiasmo que cada día podamos fortalecer nuestro equipo de trabajo, sumando esfuerzos y articulando acciones territoriales con dirigentes como en este caso, Ludmila Andina Lizárraga”. En tanto, agradeció “el acompañamiento y el apoyo que nos transmitió en esta reunión que mantuvimos junto a los dirigentes Alejandro Sangenis y Víctor Hugo Cachambus”.

Por su parte, Lizárraga reafirmó “el compromiso de trabajo al peronismo y a Jaldo para las próximas elecciones. Pertenecía a otro espacio político al cual no me sentía representada. Hoy vuelvo al peronismo y me siento feliz de estar de nuevo en este espacio. Le doy todo mi apoyo a Jaldo en estas elecciones y reafirmamos nuestras convicciones para trabajar a la par de él”, concluyó.