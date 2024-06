Una mujer oriunda de Tres Arroyos participó del programa “Soñé que volaba” conducido por Migue Granados, que se transmite por la señal de streaming OLGA y es el más visto del país en este formato. Su tarea fue cocinar y terminó clasificando a la final del “Mundialito de Cocina” que propone la emisión.

Patricia Burkhardt es de Tres Arroyos, trabaja en Bioimán y se encontraba en Buenos Aires visitando a una sobrina. Fue ella quien la invitó para que la acompañe a los estudios de Olga porque junto a una prima participarían del segmento “esta es mi prima”.

La cuestión es que la habían inscripto para que cocine en el “Mundialito de cocina” sin que Patricia supiese y no solo participó sino que terminó ganando.

Patricia le contó a Vía Tres Arroyos, los pormenores de su participación:

“Mi sobrina iba con su prima al concurso ‘Esta es mi prima’ y me invitó a ir con ellas para que las filmara y porque de invitados estaba La Delio Valdez que a mí me gustan mucho”.

“Cuando estábamos en la vereda sale una chica de producción y pregunta ¿Quién es la que cocina? Ahí salta mi sobrina Ana y dice ‘Ella’ señalándome a mí y casi empujándome”.

“Me hicieron entrar yo pensé que era para hacerle algunas hamburguesas a los pibes de ahí. Me explicaron que necesitaban tres cocineros y uno no se había presentado”.

“Me lavé las manos me hicieron entrar toda calladita al estudio y me dijeron que tenía que hacer unos brochettes”.

Tresarroyense cocinó en el programa de Streaming de Migue Granados y pasó a la final del “mundialito de Cocina” Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Lo primero que pensé es que, con los ingredientes que tenía no me iba a alcanzar para hacerles de comer a todos, yo seguía convencida que me habían llamado para eso. Al lado mío había una señora que tenía limones, se había llevado condimentos, de todo”.

“La cuestión, es que era el ‘Mundialito de cocina’ Yo no tenía ni idea que estaba dentro de un concurso”.

“Me puse a cocinar con lo que había arriba de la mesada que era un pedazo de carne vacuna, de carne de pollo, dos morrones y una cebolla morada y panceta. Lo hice más o menos como los hago en mi casa, hasta le pedí permiso a una chica de producción para levantar el fuego porque no sabía que se podía hacer y qué no”.

“Creo que me benefició que lo mío fue re improvisado porque no tenía nada y segundo que yo a los otros dos cocineros les llevaba más de una década de diferencia”.

“Ahora en junio hay otra competencia sobre pan y después la de julio que es sobre conservas.Por lo que averigüe hubo una instancia en abril, otra en mayo y habrá otra en junio. Con esos tres ganadores hacen la final de julio. Yo tengo que volver en Julio para la final”.