Este viernes se llevó a cabo en le Salón Blanco Municipal la Sesión Especial para votar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023 y la Compensación de Partidas elevada por el Departamento Ejecutivo.

Los presidentes de los bloques de concejales expusieron sus posturas en una ronda de discursos.

Juntos por el Cambio

La presidenta de Juntos por el Cambio, Marisa Marioli, expresó:

“Vamos a aprobar las rendiciones de cuenta del Ente Descentralizado Vial y del Honorable Concejo Deliberante.

La Rendición de Cuentas implica el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de facilitar todos los datos necesarios, cuestión que claramente no ocurre. Hay contradicciones entre los números presentados y las razones esgrimidas en las memorias. Se incumplen los procedimientos normados por la ley, se subejecutan, se cambia el uso de las partidas sin presentación de las compensaciones en tiempo y forma porque se incumplen ordenanzas, incluso aquellas expresamente incluidas en el presupuesto con imputación.

No vamos a aprobar las rendiciones de la Administración Central, del Ente Descentralizado de Salud, del Ente Claromecó Servicios Turísticos.

Párrafo aparte merecen la Compensación de Partidas que vamos a rechazar por dos razones fundamentales: uno, no se cumple la Ley Orgánica de las Municipalidades, ya que no se informa al Honorable Concejo Deliberante al momento de realizar la compensación de partidas; dos, la disminución de partidas no se hace por ahorro en las jurisdicciones, sino por no cumplir con programas municipales dados por ordenanza. Se subejecutan partidas necesarias y esto obviamente contradice la ley, por lo cual obviamente debe rechazarse la compensación de partidas presentadas”.

Tres Arroyos: se trató la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Movimiento Vecinal

El presidente del Movimiento Vecinal, Marcelo León, manifestó:

“Resulta importante destacar que a pesar del complicado escenario económico en el que nos tocó administrar, donde los gastos crecieron empujados por niveles de inflación récord y los ingresos no fueron ajustados en concordancia, todos los trabajos de gestión de cobranzas de tasas, los aumentos en la coparticipación y la reducción del gasto público en los ítems en donde fue posible, permitieron, aún en esta adversidad, mantener el sello de la gestión vecinalista, que es y siempre fue el equilibrio de las cuentas municipales.

Después de 28 años de gestión, el municipio fue entregado en muchas mejores condiciones de lo que fue recibido en su momento y se realizó un traspaso transparente de toda la información, siempre teniendo como norte el desarrollo y mejora del distrito.

No entregamos un municipio en estado crítico el 10 de diciembre (…) Terminamos el ejercicio con un superávit. Como integrantes de este bloque estamos orgullosos de saber que la gestión vecinalista transformó la vida de los tresarroyenses y llevó a la obtención de un municipio fuerte, sustentado en su propia capacidad para gobernarse y en sus legítimos recursos para desarrollarse, sostenido siempre en cuatro premisas básicas: el equilibrio fiscal, el orden en la administración, la gestión de obras para el crecimiento del distrito y la independencia de toda otra fuerza política. Eso siempre lo mantuvimos”.

Tres Arroyos: se trató la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

La Libertad Avanza

El concejal del unibloque de La Liberad Avanza, Gustavo Moller, remarcó: “En la documentación brindada podemos ver los resultados financieros que, gracias a la magia contable, eliminó los déficit crónicos de los entes y la Administración Central, sin poder ponderar las causas de tales desbalances, que requieren mucho tiempo y documentación adicional para su evaluación.

Sí nos llama la atención las declaraciones de los funcionarios que se acercaron a la comisión. En primer término, la que refiere como una ideal afectación de tasas a su contraprestación, tal como marca la legislación emitida por el propio Estado. Esto muestra claramente el concepto de casta al que hace alusión el Presidente, el de una organización que accede al tesoro público, lo usa como quiere, da cuentas cuando le parece y evita la ley cuando le conviene.

Luego, la que admite la existencia de sobreprecios con el amparo de la contingencia que derivó en el cierre de la visualización del Ejercicio 2024, espero en vías de judicialización prontamente. (…) Ya hemos explicado que quien administra el Estado no gana ni pierde, juega con el patrimonio de otros, con objetivos electoralistas y continuar en el poder.

Lo que caracteriza al socialismo, al colectivismo o el estatismo, es siempre la violencia y la coacción. (…) En un proceso totalitario en el que se extiende el poder del Estado por todos los interquisios sociales, este debate, la Rendición de Cuentas, no es más que otro exponente de un debate mayor de una disyuntiva existencial para los hombres, planteada desde el origen de los tiempos, desde el inicio mismo del proceso evolutivo: organización forzada o cooperación libre”.

Tres Arroyos: se trató la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Unión por la Patria

El presidente del Bloque de Concejales de Unión por la Patria, Alejandro Barragán, quien se refirió a la gestión vecinalista: “Luego de las elecciones de octubre, se entró en una parálisis en los gastos, donde, entre otras cosas, se dejaron de abonar pasajes por cuestiones de salud, se suspendió la ayuda social y la compra de medicamentos, se frenó el arreglo de las maquinarias y se suspendió la compra de insumos en general, es decir, se cortaron todos los gastos de gestión. (…)

Debido a la desidia con la que nos encontramos en los vehículos y las maquinarias, nos vimos en la obligación de iniciar sumarios para deslindar responsabilidades y comenzamos un proceso de remate de aquellos que estaban para desguace. (…) Con gran esfuerzo, en estos meses comenzamos con una actualización de los salarios municipales, dentro de un contexto muy difícil, con el objetivo de ir recuperando paulatinamente los mismos.

Respecto al Ente Descentralizado de Claromecó, tenemos para decir que nos encontramos con una situación muy parecida a la de Tres Arroyos, de desidia y falta de controles sobre máquinas. Luego de varios años de administración vecinalista, se ve a las claras una falta de planificación turística, como así también de un ordenamiento catastral, generando una pérdida importante de recursos. (…)

Con respecto al Centro Municipal de Salud, el 10 de diciembre nos encontramos con una triste realidad al ver que el almacenamiento de insumos de farmacia y medicamentos era muy bajo”. Por ello, “sobre el Ente Vial y el Honorable Concejo Deliberante, tenemos para decir que aprobaremos la Rendición de Cuentas, pero no lo haremos con el Ente Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos, ni con el Centro Municipal de Salud, ni con la Administración Central municipal”.

Tres Arroyos: se trató la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Votación

Primero se puso a consideración la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023 de la Administración Central, que fue rechazado por mayoría por los bloques de concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Liberad Avanza.

La Rendición de Cuentas del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos fue también rechazada por mayoría por los bloques de concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Liberad Avanza.

La Rendición de Cuentas del Ente Descentralizado Dirección Vial Rural fue aprobada por unanimidad.

La Rendición de Cuentas del Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud fue rechazada por mayoría por los bloques de concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Liberad Avanza.

La Rendición de Cuentas del Honorable Concejo Deliberante fue aprobada por mayoría por lo bloques de concejales de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Movimiento Vecinal.

En cuanto a la Compensación de Partidas del Ejercicio 2023, la Administración Central fue aprobada por mayoría por los bloques de concejales de Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.

La Compensación de Partidas del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos fue aprobada por mayoría por los bloques de concejales de Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.

La Compensación de Partidas del Ente Descentralizado Dirección Vial Rural fue aprobada por mayoría por los bloques de concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.

La Compensación de Partidas del Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud fue aprobada por mayoría por los bloques de concejales de Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.

La Compensación de Partidas del Honorable Concejo Deliberante fue aprobada por mayoría por los bloques de concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.