Tres Arroyos: quedó inaugurado el Período Legislativo 2025

Este jueves quedó inaugurado el Período Legislativo 2025 del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, con la apertura del intendente Pablo Garate y los discursos de los presidentes de los distintos bloques de concejales.

Hicieron uso de la palabra: Alejandro Barragán como presidente del Bloque de Unión por la Patria; Gustavo Moller por el Bloque de La Libertad Avanza; Roxana Calvo en nombre del Bloque del Movimiento Vecinal; y Marisa Marioli como vicepresidenta del Bloque de Juntos por el Cambio, la Presidente del Cuerpo Deliberativo, Marisa Marioli y el intendente Pablo Garate.

Marisa Marioli

Redivo remarcó: “Comenzamos con dos tercios de los concejales sin experiencia, donde tuvimos que aprender, estudiar, capacitarnos rápidamente y, como es lógico, hubo algunos errores que supimos corregir. Igualmente debemos seguir mejorando”.

Destacó que: “Se logró mejorar la comunicación institucional y vínculos con los vecinos. Se hizo un trabajo grande con la informatización de los expedientes, teniendo hoy en día todas las comisiones digitalizadas y actualizadas, facilitando así la transparencia de la gestión diaria”.

Y mencionó: “el trabajo de los concejales cuando trataron diferentes proyectos entre todos los bloques. Es verdad, a veces en forma maratónica, pero salieron bien desde el Concejo Deliberante y eso refleja que el mejor resultado es cuando se trabaja en equipo”.

Para finalizar expresó: Para este año deseó “que no perdamos la empatía, la conexión con la realidad económica y social que estamos viviendo. Como sociedad necesitamos un cambio profundo, tomar conciencia de nuestra responsabilidad para seguir construyendo un desarrollo más justo y equitativo para todos. Por eso no me voy a cansar de repetir una y otra vez la invitación al diálogo, al debate, con respeto y educación, que nos permita llegar a un consenso para ayudar a solucionar los problemas de nuestros vecinos y tener un Distrito cada día mejor”.

Alejandro Barragán (Unión por la Patria): “La oposición local se ha dedicado a poner palos en la rueda”

Alejandro Barragán expresó:

“Hace poco más de un año asumimos una enorme responsabilidad: Gobernar Tres Arroyos en el contexto más adverso de las últimas décadas. Lo hicimos con un compromiso claro, estar cerca de la gente, gestionar con responsabilidad y sostener un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás. Y lo hicimos a pesar de un gobierno nacional que decidió ajustar sin piedad sobre los sectores más vulnerables, que abandonó a los jubilados, que desmanteló la obra pública y que hoy tiene millones de argentinos en la incertidumbre”.

“En ese contexto no nos rendimos No nos quedamos de brazos cruzados, nos arremangamos y salimos a gestionar. Con esfuerzo, con creatividad, con trabajo incansable de nuestro intendente Pablo Garate y de todo el equipo de gobierno logramos: Gas para las localidades que llevaba años esperando, movilidad con las combis que trasladan nuestros estudiantes y trabajadores, guardia pediátrica para que nuestros niños tengan atención de calidad”.

“Construimos una pileta municipal y recuperamos el Polideportivo que está en pleno funcionamiento. Más seguridad e iluminación led en los barrios. Compra del edificio del Cresta apostando a la educación y al futuro. Más pavimento, más plazas remodeladas, más inversión en escuelas, salarios municipales en recuperación porque sabemos que son el corazón de la gestión. Todo esto sin apoyo del gobierno nacional”.

“Nosotros sí nos ocupamos porque creemos en un estado que acompañe, proteja y garantice derechos, no en uno que abandone a su gente”.

“Por suerte, en la provincia de Buenos Aires nos gobierna el compañero Axel Kicillof, que se encuentra en las antípodas de Milei, a pesar de la desfinanciación impuesta por el Estado Nacional sigue sosteniendo la educación, la salud y las políticas públicas esenciales”.

“Lamentablemente, mientras nosotros trabajamos por sostener y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, la oposición local se ha dedicado a poner palos en la rueda. Juntos por el Cambio ha estimado cada una de nuestras iniciativas. Ha intentado frenar proyectos fundamentales y ha aprobado ordenanzas que sabían que iban a ser rechazadas”.

“Nos extraña de algunos concejales que sabemos que piensan distinto, pero al momento de la verdad firman todos juntos. Y el concejal libertario, al igual que su jefe Milei, se alegra cuando la gente pierde derechos, porque es su lógica”.

“Sabemos que el mayor desafío que tenemos por delante es el recambio de la red de agua corriente. Una infraestructura obsoleta de más de 80 años. Este no es un problema de un gobierno, es un problema de la ciudad y por eso esperamos el acompañamiento de todos los sectores políticos porque no puede ser utilizado con otras intenciones”.

Gustavo Moller (La Libertad Avanza) “todo lo que grabe con impuestos o gastos al pueblo será rechazado de plano”

El concejal de La Libertad Avanza entre sus principales conceptos indicó:

“Esta es una oportunidad de mostrar a nuestros votantes que no somos meramente personas que cobran un sueldo para representarlos. Hay que honrar la fe y las esperanzas que el pueblo puso en nosotros, seamos del partido que seamos”.

“Quiero dejar en claro, que todo lo que esté orientado al desarrollo de nuestra comunidad será apoyado por este bloque, pero todo lo que grabe con impuestos o gastos al pueblo será rechazado de plano”.

“Hoy los ciudadanos tienen en claro que lo que gasta el estado antes fue decomisado de la economía hogareña o del sistema empresarial, que los precios de las cosas son uno en el sistema económico mundial y los costos agregados que los convierten en más o menos competitivos provienen de la intervención estatal y la maquinaria burocrática y política de los mismos estados”.

“Que las personas comparten y comercian sus bienes por necesidad y voluntariamente porque nadie puede completar la totalidad de sus necesidades por más esfuerzo que ponga, porque todos somos diferentes y con diferentes capacidades, gustos y habilidades”.

“La cooperación social es natural en los individuos, es innecesario forzarla o arbitrarla porque la misma naturaleza del universo tiene como elementos organizantes a la economía, la eficiencia y la competencia. Son actos individuales dados en el ámbito de todos los sistemas”.

“La democracia como sistema de gobierno tiene que ser más transparente y la sociedad debe acceder a lo que sus representantes hacen en su nombre porque como dice refrán, el ojo del amo el gorda al ganado y está claro que todo el sistema político está diseñado para que esto no pase. Y aquí el desafío nuevo y antiguo, que la sociedad vuelva a recordar que no existe ley que se cumpla sin la voluntad de cumplirla por parte de los ciudadanos”.

“Lo mejor que podemos esperar de un gobierno es que deje ser a sus ciudadanos” - indicó.

Marisa Marioli (Juntos por el Cambio): “le pedimos señor intendente, que haya transparencia en la gestión y que se respete la institucionalidad.”

“Quiero manifestar nuestro compromiso total con los vecinos de Tres Arroyos. Estamos aquí para representarlos para poner de manifiesto sus inquietudes, necesidades, propuestas y transformarlas en posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo”.

“Eso es posible si trabajamos con compromiso, responsabilidad, respetando los valores de la democracia con transparencia en todos y cada uno de los actos de gobierno, con austeridad, con una escucha activa, con un diálogo verdadero de ida y vuelta. No con un diálogo oportuno y mezquino cuando necesitan de los votos en el recinto”.

“Señor intendente, muchas veces hablé aquí y en particular con usted y con sus funcionarios de diálogo en serio. No para la tribuna. Usted también comenzó su gestión hablando de ese diálogo que es el que termina beneficiando a los tresarroyenses. Diálogo con debate, con fundamentos, no de la boca para fuera, sin sustento en el tiempo, pensando más en mezquindades políticas que en verdaderas propuestas de solución para los vecinos y el desarrollo de un Tres Arroyos con mucho potencial”.

“Cuando el ejecutivo permitió un buen ida y vuelta con esta oposición responsable que cuida los aportes de la comunidad, que exige transparencia en la gestión, que asume el deber como concejales de controlar al Departamento Ejecutivo, las cosas salieron muy bien”.

“Muestra de ello es el compartir la compra del Cresta, la compra de las cámaras de seguridad, la redacción del pliego de los de Balnearios de Reta, el pliego de la Arenera Municipal, las modificaciones a las ordenanzas de becas superiores y becas de transporte, la eximición del pago de tasas a nuevas industrias, la obra de pavimentación para diferentes calles”.

“También acompañamos el acceso al crédito por parte del municipio como la toma de un leasing por 450 millones de presos y un empréstito de 542 millones para que el municipio pueda comprar herramientas, maquinarias, vehículos, entre otros y poder contar con los recursos necesarios para realizar su gestión”.

“El trabajo sostenido, debatido, discutido para terminar en un presupuesto votado casi por unanimidad, lo cual hace muchos años que no ocurría en Tresarroyos… actuando un una vez más, como la oposición responsable que somos”.

“Logramos bajar el aumento de tasas propuesto por el intendente que superaba el 70% para garantizar que los vecinos paguen tasas acorde a sus bolsillos y a los servicios que recibe”.

“Este será un año difícil, año electoral. Por eso, en este año pedimos al estado municipal que se transforme en un estado sencillo y accesible. Que cualquier interacción con los vecinos sea lo más fácil posible sin intermediarios. Que se trabaje con la mayor austeridad posible, cuidando cada peso de los contribuyentes y respondiendo con mejores servicios”.

“A usted, señora presidente, le pido que garantice en todo momento la institucionalidad. Dentro de la norma todo, fuera de la norma nada. Y a usted, señor intendente, le pedimos que se cumplan esas ordenanzas, que se haga un verdadero control en todas las áreas, que podamos tener un ida y vuelta con los expedientes que generamos y van a las áreas y después no vuelven. Eso dificulta nuestra labor, que haya transparencia en la gestión y que se respete la institucionalidad.”

Roxana Calvo (Movimiento Vecinal): “Quienes hoy nos gobiernan no tienen un proyecto de gobierno, sino un proyecto de poder”

La dirigente del Movimiento Vecinal indicó: “

Este bloque vecinalista sigue construyendo después de 28 años su rol de oposición. Mientras que durante siete períodos acompañó al intendente en sus proyectos, hoy tiene otro rol y consideramos haberlo cumplido durante el año que pasó, con errores, con aciertos, con miradas diferentes, pero sin movernos un solo instante de la razón de ser del Movimiento Vecinal: representar a cada tresaroyense y trabajar por y para Tresarroyos”.

“Vemos absolutamente ausentes en la actual gestión de Unión por la Patria los valores que impulsó y que promueve el Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos: Austeridad, transparencia y gestión”.

“Después de un año al frente del municipio, podemos asegurar, no sin tristeza, que quienes hoy nos gobiernan no han logrado estructurar un proyecto de gestión para nuestro distrito porque no tienen un proyecto de gobierno, sino un proyecto de poder. Un proyecto de poder que implica ir por todo con una única misión, mantenerse en el poder por el poder mismo y por los réditos personales que ese poder genera”.

“Desde hace 6 meses la Municipalidad de Tres Arroyos no tiene secretario de producción. Es uno de los municipios con mayor producto per cápita de la provincia de Buenos Aires y no se ha nombrado secretario de producción y los empleados que entendían del área ya no están”.

“En materia de producción se perdió el norte que Tresarroyos supo tener por más de 20 años. Esto para un distrito con un Parque Industrial modelo que resurgió, creció y se desarrolló durante la gestión vecinalista, para un distrito con decenas de emprendedores reales que producen, innovan, se capacitan y generan valor agregado en la producción local, es inexplicable”.

“El área de habilitaciones comerciales que debería facilitarle la vida a quienes quieren emprender está desarticulada. En la anterior gestión las habilitaciones comerciales tenían una demora de no más de 60 días y actualmente ese plazo prácticamente se duplica”.

“La pujanza y el crecimiento que supo darle a Tres Arroyos la gestión vecinalista hoy brillan por su ausencia. El trabajo ambiental y el estado del Centro de Disposición Final de Residuos es otra muestra de la acotada capacidad de gestión del gobierno municipal”.

“El basurero volvió a ser basurero, cuando de la mano de la gestión de Carlos Sánchez se había reconvertido en un espacio arbolado, ordenado, limpio con tratamiento y separación de residuos modélico sin personas y chicos rebuscando en la basura, hoy vuelve a ser un espacio desordenado con familias viviendo de lo que arrojan los camiones, con bolsas de plástico en todo su entorno y con varios otros basureros y y cavas clandestinas por fuera del centro de disposición final de residuos”.

“Lo mismo ha ocurrido con la megaobra de agua potable, se ha abandonado totalmente su continuidad con la enorme inversión que demandó. Se ha criticado a la gestión vecinalista en el tema del agua argumentando que en 28 años no se hizo nada al respecto. No es verdad. Durante la gestión del intendente Carlos Sánchez se realizaron no menos de 15 pozos productores de agua".

“Se realizó el anillado perimetral de la ciudad con caños nuevos y de caudal suficiente para el abastecimiento. Se comenzó con la construcción de la cisterna de Acopio. Se cambiaron numerosas conexiones del centro de la ciudad, pero por sobre todo todas las cosas, se gestionaba la dirección de obras sanitarias con la mayor celeridad posible para reparar en forma inmediata las las roturas que se producían en la red de agua. Hoy este trabajo está muy lento”.

“La transparencia de la gestión no es una virtud del actual gobierno. No alcanza una publicación de ocasión en algún medio para mostrarse transparente en la administración de los recursos del Estado. Se requieren explicaciones, acceso periódico a la información y un gobierno verdaderamente abierto”.

“Este consejo es un órgano deliberativo y de control que no pretende gobernar, pero sí tiene derecho a la información que se cercena en forma constante por parte del ejecutivo, que no contesta pedidos informes, que no permite accesos a consultas de Rafam y que demuestra en cada uno de sus actos una escasa voluntad de diálogo y una creciente actitud autoritaria en el gobierno de la cosa pública”.

“En ninguna de las áreas municipales tenemos estadísticas ni mediciones certeras con las que podamos acompañar al ejecutivo. Todos son datos objetivos y pareceres personales. Estamos quedando años luz de otros municipios de la provincia de Buenos Aires”.

“Este bloque del Movimiento Vecinal acompañó algunas de las iniciativas del Departamento Ejecutivo que consideramos trascendentes para nuestro distrito, pero no acompañamos u objetamos o propusimos mejoras para aquellas que no compartíamos”.

“En otro orden, desde que asumió la gestión, este gobierno no ha respondido a un solo pedido de informes de los más de 50 solicitados por este bloque”.

“Otro aspecto que caracterizó el Departamento Ejecutivo durante el 2024 y que fue objeto de numerosas críticas por parte de nuestro bloque es el envío de proyectos de ordenanza con una profunda falta de fundamentos, de redacción, de conocimiento de los temas, de antecedentes que hacían imposible el tratamiento de este cuerpo. Sumado a ello, los enviaban sin tiempo de análisis y ante el pedido de información o de un tiempo para analizar de los demás bloques, recibíamos la acusación de poner palos en la rueda”.

“Desde este bloque nuestro objetivo es claro, proponer acciones concretas de gobierno y controlar al ejecutivo para preservar todo lo que hemos logrado los tresarroyenses".

“Tenemos por delante un gran desafío: Recuperar el prestigio que este cuerpo ha perdido frente a la sociedad. Para ello necesitamos, en primer lugar, trabajo. Nada se logra sin sentarse a estudiar, a escribir, a asesorarse y proyectar. En segundo término, buena voluntad para crear acuerdos, para escuchar al otro y para aportar”.

“Desde este bloque nos comprometemos a hacer la guía y el norte que siempre tuvo el Movimiento Vecinal desde que empezó a soñar un Tres Arroyos mejor”.

Intendente Pablo Garate: “Para mí ser intendente no es un cargo, es un compromiso de vida”

El intendente Garate en el inicio del año legislativo hizo un balance de su gestión en este primer año de mandato, enumerando los trabajos realizados, respondió algunos cuestionamientos de la oposición y anunció los proyectos y a realizar durante el transcurso de 2025.

Entre sus principales alocuciones referimos:

“Antes de hablar de gestión, quiero hablar de lo que nos une, de lo que nos define, de lo que significa ser tresarroyenses. No se trata solo de gobernar, se trata de sentirlo, de vivir para esto, de saber que lo hacemos lo hacemos deja cada día huellas en nuestra comunidad”.

Para mí ser intendente no es un cargo, es un compromiso de vida. Tres Arroyos es nuestra casa, nuestra historia y nuestro futuro. Es donde elegimos vivir, criar nuestros hijos y soñar. Siempre vamos a querer vivir acá, no en otro lugar. Por eso lo queremos cuidar siempre".

“Somos el Tres Arroyos de los vecinos orgullosos que buscan construir y no destruir”.

Queremos un Tres Arroyos que trabaja cuidando las instituciones, la comunidad, los clubes y las escuelas,que trabaja en equipo nunca individualmente. Cuando trabajás en equipo tenés que ser sincero, frontal y tu palabra tiene que tener valor.

“Hay quienes hablan de cómo resolver los problemas de los tresarroyenses, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron. Nosotros no somos eso. Nosotros hacemos, construimos, nos acercamos, somos vecinos trabajando por vecinos”.

“En este mismo recinto, en marzo del 2023, el entonces intendente municipal, reconoció un déficit del 3% para el ejercicio del año 2022. En 2023 iba a ser mucho mayor, pero dejaron de pagar casi todo. Proveedores, medicamentos, mantenimientos, repuesto de maquinaria, prestaciones de salud, aumentos a los municipales y mucho más”.

“En cambio, en nuestra gestión el municipio de Tres Arroyos no tuvo déficit y además se hicieron muchas cosas".

“Hubo que ordenar, trabajar con austeridad y responsabilidad para lograr el equilibrio presupuestario y esto nos permitió hacer obras e inversiones con recursos municipales, algo histórico, algo que no pasaba”.

“Solo en 2024 pudimos concretar obras e inversiones que transforman el distrito, mejoran la calidad de vida y dan oportunidades para los vecinos. Para dar algunos ejemplos, ejecutamos, realizamos la pileta municipal en tan solo 4 meses, comenzamos el plan de remodelación de plazas, por ejemplo, en la plaza Francia y la plaza Torre Tanque y en la plaza Islas Malvinas".

“Finalizamos el Conservatorio, una obra quedó paralizada en agosto del 2023. Tomamos el compromiso de terminarla para diciembre del 2024 y se terminó“.

“La atención primaria de la salud es uno de los ejes centrales de nuestras inquietudes en la gestión municipal. Hemos hecho bastante en un año. En este momento estamos ampliando la salita del barrio Ruta Tres Sur. Luego vendrá la ampliación de la salita del barrio Fonavi, ya mejoramos la del barrio Municipal y estamos haciendo mucho en la sala de atención primaria de Orense, en un trabajo en conjunto con la comunidad y con la comisión de amigos de la sala."

“Seguimos extendiendo la red de gas en todos los barrios de la ciudad. A su vez, pusimos en marcha un programa municipal de iluminación con la con la colocación de 500 luminarias en barrios, plazas, localidades y avenidas principales con el indispensable colaboración de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos.

Estamos ejecutando la obra de ampliación de las plantas de gas de Orense, Claromecó, San Francisco de Bellocq y Cascallares y está por comenzar la de Copetonas, antes de que comience el invierno vamos a inaugurarla.

Terminamos la primera etapa de la remodelación de la colonia de vacaciones Félix Larsen en Claromecó, que se encontraba en estado de abandono desde hace muchos.

Mejoramos la infraestructura educativa de Tres Arroyos y las localidades con obras de gas, cloacas, veredas, techos y remodelaciones en muchas instituciones educativas. Por ejemplo, la obra de gas de la escuela 25 de Copetonas, el techo de la escuela Nº 1 de Tres Arroyos, la conexión de la red de cloacas del jardín 904 de Orense y pusimos de pie la Escuela 43 del paraje La Josefina.

Avanzamos a un ritmo muy acelerado la obra de pavimentación de las 120 cuadras, pese a que se habían gastado los recursos del plan y casi no se habían realizado cuadras, pudimos en 1 año a hacer 40 cuadras, lo que significa ni más ni menos que un 30% de la obra planificada para 5 años y realizamos 3300 m de cordón cuneta.

La obra de pavimento en la cual hablando de transparencia, de austeridad, se habían gastado el crédito y se habían gastado los recursos que venían para hacer el pavimento y tuvimos que de emergencia hacer un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para cuidar y para que la obra de 120 cuadras.

También realizamos un plan de bacheo que seguimos ejecutando día a día. ¿Hay pozos en las calles? Sí, hay pozos en las calles. Hay un mal estado de las calles que recibimos el 10 de diciembre y que en este momento hacemos un trabajo denodado para corregir.

Fomentamos actividades de educación y concientización para un Tres Arroyos más sanos. Realizamos campañas y programas permanentes de recuperación de residuos.

Diseñamos y ejecutamos un plan de acción para la prevención del dengue en 2024 y lo consolidamos con la compra de tres fumigadores. Cuando asumimos no había ni siquiera uno que funcionara. Hoy en la prevención tenemos cuatro.

Llevamos a cabo un plan de forestación y de recuperación de espacios públicos y silvestres con la plantación de más de 250 árboles.

Inauguramos el nuevo quirófano del Centro de Zoonosis,

Reactivamos la Cabina Sanitaria al ingreso de la ciudad por la Ruta 3, que estaba cerrada que garantiza la seguridad y la calidad del os alimentos que recibimos.

También en seguridad pudimos hacer mucho y seguramente falta mucho por hacer para que los vecinos vivan más tranquilos.

Tuvimos la decisión política de pelear contra el narcotráfico y ese es un compromiso inquebrantable. Por eso estamos trabajando e insistiendo para tener una Subdelegación de lucha contra las drogas para atacar este flagelo. También pusimos los buzones antinarco que permitieron el inicio de 27 causas y posibilitaron incluso allanamientos.

En tren de los aportes me parece muy bien la gestión para poder traer una delegación de la Policía Federal.

En cuanto a la prevención del delito, estamos modernizando y ampliando el sistema monitoreo, que estaba absolutamente obsoleto, con la instalación de 100 cámaras de ultra tecnología de última tecnología. También incorporamos cinco vehículos 0 km y recuperamos seis vehículos usados para la patrulla municipal de prevención.

Se refaccionaron dependencias municipales que estaban en un estado de abandono muy importante y se las dotó de sistemas informáticos.

Se llevó a cabo el programa Plazas Seguras en las que se realizan tareas de prevención en el cuidado de quienes disfrutan de dichos espacios públicos.

El municipio reforzó la defensa civil y su conformación que permite una defensa civil activa.

Realizamos casi 200 operativos con fuerzas policiales con un total de 3189 infracciones, 300 alcoholemia positivas y más de 370 vehículos secuestrados.

Se relanzó la Escuela Vial con la que se visitó 15 escuelas e instituciones de todo el distrito.

Llevamos la gestión de la licencia de conducir a Orense y a Claromecó, que era un reclamo histórico de los vecinos de esas localidades y vamos a seguir llevándola al resto de las localidades.

Se comenzó la remodelación de la terminal de ómnibus, con recambio de luminaria, pintura y mejoras eléctricas.

Se trabajó en la seguridad de playas y se concretó la obra de la Multiagencia en Claromecó y se compraron dos motos de agua que refuerzan el sistema en las localidades balnearias por 94 millones de pesos.

En un hecho histórico para los tresarroyenses logramos la compra del edificio del Cresta. Desde nuestra gestión Cresta está ofreciendo la mayor oferta educativa de su historia con 11 propuestas formativas en las que se inscribieron más de 1200 alumnos.

Pusimos en acción el programa modo clases. Realizado exclusivamente con recursos municipales, dándole oportunidad a muchos alumnos de un mejor inicio de clases con mochilas, guardapolvos, zapatillas, útiles y material didáctico.

Llevamos adelante el programa municipal de robótica con la Universidad Tecnológica de Avellaneda para jóvenes del nivel secundario.

Continuamos con el recambio del mobiliario escolar en distintas escuelas y jardines en conjunto con el Consejo Escolar y la provincia.

En otro hecho histórico hemos adquirido dos combis. Que permitieron la movilidad de más de 9000 tresarroyenses a distintas actividades y realizando más de 70 000 km al día de hoy. Con ellas pudimos realizar el programa Todos al agua, donde niños y niñas y familias pudieron visitar la playa o la pileta municipal.

Se llevó a cabo la Colonia de Vacaciones de verano utilizando la pileta municipal por la que pasaron más de 200 tresarroyenses.

Se incrementó la entrega de ayuda alimentaria en un porcentaje de más del 300% a familias vulnerables.

En el invierno realizamos entrega de leña y también entrega de productos navideños a más de 3000 familias que no hubieran podido tener una fiesta de Navidad y Año Nuevo al menos digna y llevamos soluciones habitacionales y materiales de construcción a más de 4000 familias.

Se avanzó en el convenio con Provincia Microcréditos por la suma de 100 millones de pesos destinados a productores y emprendedores. A su vez, Fomepro destino cerca de 20 millones de pesos para el acompañamiento de emprendedores locales.

En el Parque Industrial seguimos trabajando en la regularización dominial de los lotes, ya que se encontraban en situaciones irregulares. Seguimos trabajando en iniciativas para su desarrollo y su fortalecimiento.

Empezamos a construir una política turística para nuestro distrito ausente en la gestión anterior mediante la maximización de la difusión de nuestros destinos, capacitando a los prestadores turísticos, organizando eventos y fiestas que permiten que Tres Arroyos sea visitado por turistas todo el año y comenzamos la formalización del sector mediante el programa de beneficios.

En cultura se abrió un gran abanico de posibilidades laborales para los artistas locales generando eventos artísticos en todo el partido, entre los que se destacan la temporada de verano, la fiesta del trigo, Semana Santa frente al mar, Tres Arroyos Emprende, vacaciones de invierno, fiesta del turismo rural, etcétera.

Se logró una inscripción récord a los Juegos Bonaerenses en 2024 con la participación de más de 240 inscritos de la ciudad y las localidades.

En cuanto a Derechos Humanos, se realizan actividades en conjunto con las distintas organizaciones locales referidas a esta temática.

La apertura del Centro Cultural La Estación a la comunidad con gran oferta de talleres renovados para distintas edades y apuntando al ocio y a la producción.

Tomamos la decisión de construir un lugar de esparcimiento para nuestros jóvenes con la zona de nocturnidad en Claromecó brindando seguridad y control en el disfrute de los chicos.

Sumamos tres ambulancias al sistema de emergencias del distrito y acordamos con Policoop para dar una respuesta más rápida.

Mejoramos las instalaciones de agua caliente y calefacción del geriátrico municipal. Ampliamos en las localidades los servicios de fonoaudiología y psicología.

Logramos la guardia pediátrica activa. Seguimos ampliando los servicios en el hospital con la incorporación de nuevos profesionales en ginecología, oftalmología, neurología, pediatría, pediatría, oncología, emergencias, infectología, endocrinología y farmacia. A su vez, reforzamos la atención de la Guardia General del hospital con un tercer profesional.

Se comenzó a implementar la digitalización de la historia clínica de salud integrada que centraliza y organiza la información médica de cada paciente. Y comenzamos con la atención del hospital a la tarde. Antes el hospital funcionaba hasta las 10 de la mañana.

En servicios como oftalmología, clínica, kinesiología, psicología y ginecología, incorporamos nuevo equipamiento, incubadora de traslado, ecógrafo, equipo de autoemisones, electro bisturí y autorefractrómetro.

Se implementó y crece como alternativa de atención de salud el servicio de telemedicina.

La Dirección de Vialidad Rural profundizó su trabajo y su equilibrio económico-financiero. Repasamos seis veces al año cada camino. Realizamos 98 km de nuevos entuertos y 115 de construcción de nuevos canales.

A partir de enero de 2024 se comenzó a actualizar los sueldos que durante el año 2023 habían perdido el 58% de su valor. Con seis aumentos realizados durante el 2024 se logró un aumento total del 158,47% contra un aumento del índice de precios al consumidor del 117,8%. Es decir que en solo un año recuperaron el 34,52% de lo perdido en 2023.

Nos decían que muchas de estas cosas que logramos eran imposibles. ¿Y saben qué hicimos? En un año hicimos que pase.

Luego de realizar el balance de su gestión el intendente le respondió a la concejal Calvo sobre sus cuestionamientos sobre las obras de agua:

“Llama mucho la atención que los que no resolvieron el tema del agua en 20 años le reclamen a este gobierno que lo resuelva en un año”.

“Concejal Calvo, desde el año 2003 al 2023 el municipio hizo solo siete pozos en 20 años. Este año este municipio ya está en su presupuesto y va a realizar dos nuevos pozos”.

“Tampoco quiero dejar pasar alguna de las cosas que se dijeron en este recinto hacia nuestro gobierno municipal porque si queremos efectivamente trabajar en el diálogo serio, en el diálogo responsable, no podemos arrancar diciendo cosas que lamentablemente después nos arrepentimos”.

“Quiero decir que decirle a otro autoritario es el acto más autoritario que hay, pero además, decir que un fallo judicial atenta contra la democracia, aún es peor”.

“Adjudicarle a este gobierno municipal la falta de terminación de la megaobra de la cisterna de agua corriente es directamente mentirle a los vecinos. Esa es una obra íntegramente municipal que fue frenada por la situación de la devaluación de diciembre del 2023 por la empresa y por la provincia Buenos Aires y que en los próximos días se va a continuar y va a ser un gran alivio”.

Con el tema del Rafam, a alguno se le ocurrió decir, “Corrupción y demás.” Resultó que la justicia dijo que nosotros teníamos razón, pero esto no es algo para alegrarnos, estuvimos un año discutiendo esto.

Luego, el intendente hizo referencia a los proyectos del Ejecutivo para el 2025:

“Se está trabajando en un proyecto de ley que nos permita tener nuestra propia universidad nacional para Tres Arroyos y la región. Estamos trabajando para que al menos a mediados de año podamos presentar el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Un trabajo que está haciendo Valeria Guido del Cresta, pero con el aporte fundamental de dos personas que no vienen de nuestro espacio político y que son dos personas que entienden y quieren a Tres Arroyo, Alberto de Iber y Patricio Ferrari. Nuestro sueño universitario sigue caminando”.

“En obras sanitarias vamos a licitar con la provincia de Buenos Aires la primera etapa del recambio de la red de agua corriente que va a ser la zona oeste, la más afectada. Para eso, en los próximos días les va a llegar la licitación del plan de modelación, que es lo que nos pide la provincia para definitivamente poder licitar la obra".

“La construcción de dos nuevos pozos de agua, que mejorará la presión, el caudal y la calidad del agua. Con la provincia vamos a terminar la obra de la cisterna que dará alivio a la red de agua".

“Vamos a ampliar el sector de clínica médica del Hospital Pirovano con la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Salud donde ya hemos presentado el proyecto”.

“En los próximos días el hospital municipal va a tener un tomógrafo nuevo de última tecnología y se van a adquirir equipos de digitalización de rayos X para las localidades y el hospital".

“Vamos a vamos a trabajar fuertemente en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en Tres Arroyos y las localidades, con más profesionales”.

“En unos días va a haber ya en Orense y Copetonas novedades. Vamos a crear el consultorio interdisciplinario para el abordaje de condiciones de espectro autista.

“Estamos trabajando en el proyecto del transporte público urbano e interurbano, para el cual ya tenemos un avance, un recorrido y empezamos la gestión en el Ministerio de Transporte por el esquema de subsidios".

“La semana que viene van a comenzar los trabajos en las calles más inundadas por las inundaciones en Claromecó”.

“Lo mismo con el flagelo de las inundaciones en el barrio Olimpo; el sábado pasado empezamos a hacer un primer caminito de una obra que vamos a licitar y que sale 179 millones de pesos”.

“En estos días también en otra obra pedida por la comunidad educativa y los vecinos del barrio Villa Italia, vamos a colocar el semáforo en ruta 228 y calle Rocha".

“Se avanza en la firma de los convenios para la construcción de los zoom en el barrio Santa Teresita y ruta 3 Sur”.

“Continuará la renovación de los juegos, parquizado e iluminación en plazas. Modernización de los juegos infantiles del Parque Cabañas.”

“Se avanzó en el convenio para la construcción de 10 nuevas viviendas en convenio con la Caja de Policía. Lanzamiento en los próximos meses de un plan de lotes accesibles para los vecinos".

“La semana pasada presentamos el proyecto para construir las dos aulas de la escuela Nº 56 y la ESEA en el barrio de los ranchos de la Virgen de Luján y también la construcción del comedor de la escuela secundaria 10 de Claromecó. Todo esto en conjunto con el Consejo Escolar y la provincia”.

“Y estamos armando los últimos detalles del proyecto más importante en temas de cloacas para la ciudad de Tres Arroyo que es que los barrios Ruta Tresur, Santa Teresita puedan tener ese servicio. La provincia nos autorizó a que podamos llevar el proyecto, lo tenemos armado, nos quedan pocos detalles porque queremos que efectivamente también se licite este año”.

“Se va a mantener la intensidad en el plan de pavimentación de Tres Arroyos de las 120 cuadras, ese que era Quinquenal para cumplir con los vecinos”.

De esta manera el intendente dio por inauguradas las sesiones legislativas del año 2025.