Tres Arroyos Presupuesto 2024: exposición del bloque de concejales de Unión por la Patria

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos discute el Presupuesto 2024.

A continuación el discurso del bloque de concejales de Unión por la Patria, partido que asumirá la conducción del Municipio a partir del 11 de diciembre:

DISCURSO PRESUPUESTO 2024 DE UNIÓN POR LA PATRIA

El tratamiento del presupuesto y de las ordenanzas fiscales e impositivas constituyen la propuesta y las herramientas a través de las cuales un gobierno ejerce su acción de gobernar desde una previsión y determinación de las erogaciones que realizará para cumplir sus funciones y llevar adelante la política de su gestión.

Este tiempo se nos presenta especial en dos sentidos: la transición entre un gobierno que ha estado a cargo del municipio de este distrito durante 20 años y la asunción de otro que recién comenzará a gobernar la próxima semana y, por otra parte, la incertidumbre de un escenario político y económico complejo sobre el que se anuncian sin precisiones una línea de políticas que requieren de cambios legislativos con requerimientos disimiles en exigencia de mayorías para hacerlo, y o la opción de incumplimiento de leyes. Unas u otras podrían impactar sobre los recursos de provincias y municipios incluido el nuestro.

Cuando hablamos de incertidumbre decimos que vamos a votar un presupuesto sin contar con el presupuesto marco de la provincia como referencia y porque las condiciones económicas y productivas a futuro pueden resultar favorables en términos de desarrollo, pero se muestran complejas y críticas en los aspectos económicos financieros a corto y o mediano plazo.

En este escenario el actual gobierno ha diseñado un presupuesto y el entrante ha hecho sugerencias como el de un nuevo organigrama para arribar hoy a este recinto a considerar esta propuesta. El presupuesto es una herramienta de gobierno, una previsión estimada de recursos y una propuesta proyectada de gastos o usos de esos recursos.

Este presupuesto estima recursos por coparticipación y por ingresos propios por tasas, carga que reparte en un 69% y un 31%. Sigue la proyección de origen de recursos que hasta hoy se viene dando en la composición del presupuesto y que se convalida en las rendiciones. Los recursos de ese distrito son mayoritariamente coparticipables. Uno puede preguntarse si esto debería modificarse.

Y sí, pero para ello hay que estar en el gobierno y pensar las herramientas que permitan modificar tanto los comportamientos como las políticas de ingresos de este municipio. Es evidente que este esquema les quita autonomía a las decisiones de uso del recurso y limita las políticas. Esto habrá que trabajarlo y modificarlo paulatinamente a futuro. Hoy, éste es el esquema de recursos y usos para el 2024.

Este presupuesto que alcanza un monto de 21810 millones, presupone un ingreso de coparticipación de 14.000 millones, es decir, 69 %; y de 7000 millones de recaudación de tasas, aproximadamente el 31 %. El aumento del monto total del presupuesto es de 133% , oscilando dicho aumento según las áreas del nuevo organigrama entre un 54-/116 y un 215% según las necesidades o distribución de los recursos de acuerdo con las políticas a desarrollar.

Se plantea una actualización de tasas de 55 % en enero y dos tramos de 15 % en abril y julio. Si bien matemáticamente esta actualización no es una baja de imposición es, en términos relativos, menos de la mitad de las proyecciones de aumento de otros municipios de la región cuyos aumentos de tasas oscilan entre el 140 y más del 200%.

Y si esa actualización se resume en estos porcentajes mucho menores que los de la inflación interanual es porque la estructura de recursos mayoritariamente coparticipables lo permite. Quiero ejemplificar o traducir esto en números, en una factura de propiedad de 10 metros de frente con todos los servicios, es decir las que más pagan, el total de la actualización equivale a un kilo de carne.

Este presupuesto es un presupuesto en una transición, un presupuesto presentado a este Cuerpo por un gobierno saliente en cumplimiento de la norma en tiempo y forma y que ha tenido la apertura de incluir algunas modificaciones solicitadas por el gobierno que va a asumir. Se podría preguntar, si éste es el presupuesto que hubiéramos presentado, probablemente no, pero es como lo expresé un presupuesto en la transición.

Muchas veces desde esta banca hemos afirmado que el camino es el diálogo, el debate constructivo, y contamos con que los demás bloques se sumarán a él en la medida que se necesite plantear modificaciones ya sea estas compensaciones de partidas y o consideración o revisión a los efectos de contar con los recursos necesarios para atender las funciones del municipio y sus obligaciones con los vecinos.

En la presentación del presupuesto se nos mostró el déficit que viene creciendo en la ejecución presupuestaria de este municipio a pesar de que resulta menos en relación a que se viene presupuestando siempre, menos de ingresos de coparticipación, y este año no ha sido diferente por eso se pueden afirmar dos cuestiones.

Hay un sinceramiento en términos de procedencia de recursos en relación al monto total de los que cuenta o espera contar el municipio y así se expresa que los recursos de coparticipación ascienden casi al 70%, y en el presupuesto anterior eran del 60 y bajan los recursos propios.

Seguramente esto habrá que trabajar para modificarlo en el tiempo y lograr un equilibrio más virtuoso que permita un esquema que alguna vez se tuvo y que se ha ido perdiendo y, recuperar el uso de partidas para proyectos de obras propias como viviendas y servicios, por ejemplo. Y la otra, es que cuando se depende de recursos que deben recibirse de provincia y de nación uno depende del hacer político y de la gestión de otros. Y esto también hay que transformarlo.

Quiero señalar que podríamos no aprobar el presupuesto y dejar al gobierno entrante sin el mismo obligado a prorrogar el existente y contar con la libre disponibilidad de los ingresos que lleguen a partir de él, pero elegimos aprobar el presupuesto presentado aun con diferencias de concepción porque de cara a la gente es más responsable. Esta bancada siempre ha aprobado los presupuestos o trabajado para conseguir consensos para ello. También hoy.

Se presupuestan una distribución presupuestaria de 13230 millones para la Administración central; 6492 millones para el Ente Descentralizado en Salud; 969 millones para el Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos; 755 millones para el Ente Vial y 355 millones para el Honorable Concejo Deliberante. Lo que constituye los 21810 millones del presupuesto.

Nuestros pedidos en el presupuesto dependen mayoritariamente en que hemos planteado un organigrama que obedece a dos cuestiones: las políticas que vamos a desarrollar y bajar el gasto en cargos políticos e intermedios que creemos pueden suprimirse y cuyo objeto puede ser cumplido por otros. Es un primer paso, trabajaremos en este sentido a partir del lunes 11.

El 22 de octubre de 2023 los tresarroyenses eligieron un nuevo intendente y un nuevo gobierno. Es muy importante que los que dicen ser nuevos en la política y los que siempre abogaron por oposición responsable, no traigan formas del pasado, pongan palos en la rueda, velen solo por sus intereses o sean ser una oposición destructiva.

Muchas veces hemos sostenido en este Concejo que “creemos que gobernar requiere de consensos, de diálogos, de entendimientos, lógicamente con miradas diferentes sobre muchos temas, pero, teniendo conciencia de que las mayorías deben contemplar las visiones del todo y convertirlas en crecimiento de las ideas y en mejora de las propuestas.

La política tiene que tener la capacidad de entramar una respuesta para todos y cada uno, pero en tiempos críticos tiene que profundizar el consensuar respuestas para los más vulnerables. Necesitamos creatividad, necesitamos de nuestras diferencias para construir mejores soluciones para la gente. Este es un tiempo de generosidad y solidaridad. No podemos pensar Tres Arroyos si hay tresarroyenses que no tienen acceso a los servicios públicos, que no tienen vivienda; tresarroyenses que no tienen oportunidades Por eso sin renunciar a pensar distinto, vamos a trabajar para aportar a estas soluciones”.

Tras 20 años, Tres Arroyos va a tener un nuevo intendente, y todos los que conformamos el legislativo tenemos que estar a la altura de los desafíos que nos demandan estos tiempos. Los tresarroyenses votaron, y nuestra labor es ser constructivos y prudentes ante el nuevo gobierno.

Argentina también tendrá un nuevo presidente y una nueva fuerza gobernará. Esto indudablemente va a repercutir sobre Tres Arroyos. La incertidumbre de para donde van a ir los destinos del país y como eso va a impactar en la conducta del municipio con nuevo gobierno.

Por eso éste es un presupuesto hecho por el gobierno saliente y en el cual nosotros actuamos como veedores no como parte fundamental. Porque sabíamos que es un presupuesto que necesitamos para gobernar, teniendo en cuenta los tiempos que tenemos por delante, pero al que no le pudimos dar nuestra impronta.

Cada uno de nosotros entiende la situación económica del país, con una alta inflación que repercute en las arcas del municipio para poder realizar los servicios que demanda los vecinos y vecinas. La actualización de las tasas municipales localmente se llevó a un porcentaje mínimo, siendo el más bajo de toda la región. Distritos como Coronel Pringles, Adolfo Alsina, y Bahía Blanca, han subido más de 150% las tasas, en algunos casos hasta el 200%. Somos cuidadosos y apostamos a tener un gobierno austero y ordenado en términos económicos y financieros.

En estos días se ha confundido el aumento de tasas, con la actualización del presupuesto municipal ajustado por inflación que es otra cosa totalmente diferente. No hemos sugerido la creación de nuevas tasas, estamos afrontado nuestras responsabilidades con austeridad, hemos planteado achicar el organigrama político con un ahorro de más de medio millón de pesos solo en los días que restan de diciembre. Hemos reordenado el esquema político para un mejor funcionamiento.

Es necesario en este punto señalar que gran parte del presupuesto actual del municipio se ocupa en salarios, en el hospital el 82% del presupuesto va en el personal, en Claromecó un 76%, en el Ente Vial un 50%, en el HCD un 98% y en la Administración Central un 44%. Ese colectivo de recursos humanos que movilizan el hacer municipal alcanza a 1300 personas para las que se prevé en este presupuesto un aumento salarial del orden del 83%.

Si a esto le sumamos como se integran los recursos que tiene Tres Arroyos, siendo un 31% de recurso propio y un 69% de la coparticipación. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, y no teniendo un horizonte claro en cuanto a aportes de coparticipación ni situación inflacionaria, nuestro deber como hombres y mujeres de Tres Arroyos es aportar certidumbre, paso firme y no desfinanciar un municipio que tiene muchas responsabilidades y obligaciones.

El nuevo Gobierno municipal va a asumir en un escenario complejo a nivel nacional, pero también en lo local porque vamos a recibir un municipio endeudado, con déficit. El déficit informado por la Secretaría de Hacienda ascendería a más 260 millones y se constituye por un déficit que los Entes Descentralizados Claromecó Servicios Turísticos y el Ente Descentralizado de Salud le traslada a la Administración Central (unos 80 y 1000 millones respectivamente) que deviene en 260 millones porque como hemos dicho muchas veces el ingreso por coparticipación fue mayor que el estimado en unos 700 millones de pesos.

Por una parte, en las reuniones realizadas con los responsables de elaborar el presupuesto hemos tomado nota de opiniones y sugerencias para atender problemas estructurales del déficit o para mejorar aspectos de la obtención de recursos, nuestros equipos trabajan en eso también.

No ponemos excusas, vinimos a resolver los problemas y lo vamos a hacer. Estamos trabajando, a pesar de la coyuntura económico-financiera compleja, para simplificar y por ende bajar la presión tributaria sobre nuestros vecinos y vecinas, los tresarroyenses nos eligieron para eso y nos comprometieron a conducir los destinos de Tres Arroyos-

Por eso y en representación del espacio político que va a sumir el gobierno a partir del próxima semana, les pido que acompañen la aprobación del presupuesto presentado por el MV , con la actualización de tasas presentadas asumiendo el compromiso de revisar de ser necesario esa actualización en el mes de agosto y otras cuestiones que surjan cuando se tenga precisiones sobre la política nacional al respecto de las coparticipaciones, y el rumbo económico.

A nosotros nos nutren las mismas convicciones con las que hemos defendido posiciones y reclamados cumplimento de ordenanzas y la necesidad de partidas para cambiar los problemas de servicios, de viviendas y de oportunidades de los tresarroyenses, no nos desdecimos de nada solo le pedimos un hacer democrático responsable y constructivo para mejorar la vida de los tresarroyenses que es el común denominador de todos los que estamos en estas bancas. Nosotros, haremos nuestro trabajo.