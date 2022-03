Una vez más Soledad Patorutti, pasó por la Fiesta Provincial del Trigo y una vez más, el público colmó el predio y los alrededores del Juan Pesalaccia para acompañar a una de las artistas mas queridas del país.

Luego del show que brindó Soledad Pastorutti, donde fiel a su estilo e inquietud artística recorrió distintos ritmos y estilos musicales, “La Sole” abrió su corazón en una conferencia de prensa, que la mostró con toda su sencillez y franqueza.

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Agradecida, reflexiva y con un proyectos a corto y largo plazo, como su próximo disco y la gira por Israel que comenzará en abril, Soledad comenzó su charla con unas sentidas palabras al periodista Gerardo Rozin, con quien la cantante compartió grandes momentos y amistad.

“La música y el arte tienen la particularidad de ser un refugio. Mi refugio es el escenario. Que yo salte, cante, me ría como una loca no significa que no tenga una vida como cualquiera de ustedes y no significa que no tenga mis sufrimientos, mis dolores”.

“Hoy particularmente con lo de Gerardo todo fue muy movilizante. Él era una persona muy especial, de lo más sensible que conozco, pero capaz también de tirarte un chiste super acido; muy culto, que entendia a la perfección lo que quería o necesitaba la gente. A mí me tocó acompañarlo conociendo la situación difícil que atravesaba y respetando su decisión de que no se haga público, yo lo vi batallar, lo vi con una fortaleza increible y para mi fue un ejemplo”.

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Yo creo que mi fortaleza la saco de esas cosas, también de saber que hasta el momento, la vida me ha tratado super bien, tengo dos hijas maravillosas, mi marido que me acompaña, mis viejos. A veces uno se olvida de valorar lo simple, el día a día hasta que se pierde algo de eso. Lo único que uno tiene que preguntarse en esta vida, es de qué no querés arrepentirse jamás y no errarle en eso, hay que abrazar y decirle te quiero a las personas que queremos todas las veces que sean necesario”.

Su música fue mutando con los años, sin olvidarse nunca de sus inicios y del folcklore que tanto ama, Soledad se fue animando a incorporar en su repertorio un montón de estilos musicales, con los que se siente cómoda sobre el escenario y los disfruta en lo personal. Al respecto la artista indicó:

“En esta búsqueda de seguir siendo una artista de la gente, yo siento que hay que ser muy abierto, en la vida y en la música. A mi hay ciertos ritmos que me quedan cómodos, que me divierten”.

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Yo creo que en este camino me tomé el atrevimiento de cantar cosas que parecian imposible que cantara un artista de folcklore, me junté con artistas de otro géneros porque descubrí que siendo mas yo, la gente me ve mejor. Soy genuina pero para llegar a eso es un proceso larguísimo. hoy puedo decir que a mis cuarenta años estoy en un momento muy lindo, donde me siento muy segura, plena, con el público que me sigue acompañando”.

Sobre su concierto en Israel

A partir del mes de abril, Soledad estará frente al desafío de presentarse en Israel y al respecto mencionó:

“Es la primera vez que voy a tocar mi propia música. Estuve en otras oportunidades. Allá se vio mucho “Rincón de Luz” y todas las producciones de Cris Morena, la rompen. Cuando fui por primera vez hicimos el musical de la obra y luego yo canté algunas canciones propias.

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Voy con un repertorio de piano y voz, que ya hemos hecho durante la pandemia y que me gusta mucho. Es un desafío pero me encanta”.

“Todos los años hacemos una gira internacional, estuvimos en Europa dos veces, también dos veces en Estados Unidos. Hay muchos latinos que sufren el desarraigo y llevarle nuestras canciones les hace más fácil la supervivencia porque como decía al principio la música es un refugio”.

“Me gustaría llevar mi música a muchos otros países, soy de esas personas que quieren que el horizonte sea bien extenso porque es como creer que los sueños no tienen fin. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo, con la familia y con las cosas que uno va eligiendo todo se vuelve más difícil pero también es una manera de demostrarle a la gente que las cosas se pueden hacer a cualquier edad, eso depende mucho de nosotros”.

Agradecimiento a Tres Arroyos junto al Intendente Carlos Sánchez

Para finalizar y junto al intendente Carlos Sánchez, Soledad agradeció por su participación en la Fiesta Provincial del Trigo “quería agradecer a esta fiesta, por el gran esfuerzo, agradecer al Sr. Intendente por apostar a la vuelta. Seguramente cuando se tomó la decisión de realizar esta fiesta el contexto era mucho más grave pero apostaron y salió bien”.

Por su parte el intendente respondió: “Te agradezco por la convocatoria, creo que ha sido un récord de gente hoy, ha sido una explosión, y gracias a vos esta noche fue un record total”.

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Soledad Pastorutti en la 53 Fiesta Provincial del Trigo Foto: Redacción Vía Tres Arroyos