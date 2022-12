Sergio Pescader se convirtió en el nuevo presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol al imponerse por ocho votos a seis a la lista liderada por Hugo Dello Russo y reemplazará en el cargo al saliente Ricardo Fernández.

Para elegir la nueva comisión votaron los 13 presidentes de los clubes de Primera y un único representante de Segunda quienes definieron por mayoría absoluta de la mitad más uno.

El flamante presidente Sergio Pescader en dialogo con Vía Tres Arroyos indicó:

“Es un desafío lindo, interesante, y me siento muy cómodo en esta nueva función de gestionar para la Liga. Tengo 20 años de trayectoria en el futbol, trabajé con siete clubes tanto de Primera como de Segunda. Tuve el apoyo de los dirigentes de varios clubes y eso fue fundamental para aceptar el desafío”.

Sergio Pescader es el nuevo presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol Foto: Facebook Sergio P

¿Cuáles son las prioridades?

“Hay cosas que potenciar, la competencia infantil para mí es clave, la base son los chicos, a veces los clubes no invierten y creo que la inversión tiene que estar ahí, porque el futuro del club está ahí, no es un gasto, es una inversión. Los chicos tienen que tener competencia continua, soy de la idea que los chicos no pueden estar parados un mes cuando hacen un deporte que los apasiona y los educa”.

“Es un trabajo a largo plazo en el cual tenemos que estar alineados todos los clubes, para dejarle una base al presidente que venga después. Ese es el gran objetivo, que todos los clubes trabajen en conjunto para eso, sin distinción de camisetas”.

¿Qué políticas se aplicarían para la instrucción de árbitros para tratar de mejorar la situación del Colegio de Árbitros?

“Es un tema que hay que trabajar bastante. Creo que hay que empezar con una capacitación, decirle que estamos a su disposición para saber lo que tenemos que gestionar y traer. Hay que hacer principal énfasis en que los árbitros de inferiores tienen que ser más educativos que jueces, entender que entre todos tenemos que trabajar para mejorar, Liga, árbitros, papás, todos”

Para finalizar la entrevista Pescader expresó: " Ojalá podamos ejercer nuestra función de la mejor manera y con el apoyo de la gente. Los dirigentes anteriores han hecho mucho y una impecable gestión desde lo financiero. Vamos a trabajar para mejorar lo que está bien y para lograr lo que ellos por distintos motivos, no han podido lograr”.