Este viernes en horas de la mañana, el Intendente Carlos Sánchez estuvo presente en la presentación de las nuevas maquinarias viales adquiridas por la Municipalidad de Tres Arroyos que serán destinadas al ente vial para el mantenimiento de los caminos rurales.

También se presentaron los Nuevos Talleres de Mantenimiento que serán inaugurados en los próximos meses, que funcionaran en Avenida Güemes y las vías del ferrocarril, que serán montados en dos galpones pertenecientes a la Ex fábrica EIMA y que el municipio compró oportunamente.

El Intendente Sánchez presentó las nuevas maquinarias viales Prensa Municipalidad de Tres Arroyos

El intendente Carlos Sánchez dijo al respecto:

“Es para nosotros un día muy especial. Después de mucho esfuerzo, trabajo y gestiones pudimos darle a la parte vial rural, dos nuevas maquinas de alta gamma, que van a empezar a partir del lunes a trabajar en nuestros caminos para seguir mejorando los 2000 kilómetros de red vial que tenemos.”

“Estamos muy orgullosos- prosiguió- hace unos meses entregamos 4 patrulleros para la seguridad del campo. Mas allá de los problemas económicos que tenemos en el país, seguimos peleándola fuertemente, no queremos parar. Queremos que nuestro Distrito tenga lo mejor posible”.

“Le agradezco a todos los productores porque esto es un ida y vuelta, nosotros arreglamos los caminos y ellos pagan a tiempo la tasa a la hectárea que es la tasa que pagan por el arreglo de esos caminos. Tenemos con ellos un 90% de cobrabilidad y le agradecemos el esfuerzo”.

“Estamos también frente a dos galpones de la ex fabrica EIMA que se compraron y ya están en condiciones de convertirse e los talleres para la maquinaria vial. En unos meses más estaremos inaugurándolos. me animaría a decir que no hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires que cuente con este sistema - finalizó.

